Muere “Chupete”, el perro viral que sufría de hidrocefalia

La historia de “Chupete” ha conmovido a más de uno.

“Chupete”, el perrito que se volvió viral y del cual todos los amantes de los “lomitos” seguían el progreso de su enfermedad, pues sufría hidrocefalia, falleció, informó su cuidadora identificada como Claudia García.

En un emotivo mensaje, la mujer contó que debido a su afección, los veterinarios a los que visitó con su pequeño mejor amigo le recomendaron aplicarle la eutanasia, lo cual, finalmente, sucedió.

La carta con la que Claudia despidió al pequeño “Chupete” logró conmover a más de un usuario de redes sociales, pues en ella simuló un texto escrito por el perrito, quien le pide “no llorar” a su mamá ante su partida.

“Mamá, no estés triste, te escribo esta carta para que sepas que voy a estar bien. Antes de irme olvidé decirte cuanto te amo, por eso pedí verte una vez más, pero ya sabes (que) siempre he sido distraído. Mamá no llores, porque cuando lo haces me siento impotente de no poder abrazarte, de no poder consolarte”, dice un fragmento de la carta publicada por García.