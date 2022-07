VIDEO. Con cabezazo, jirafa interrumpe petición de matrimonio

¿Y el anillo? La jirafa, al parecer no le gustó la petición, se acercó a Montserrat y le propinó un estilo de cabezazo.

Las pedidas de mano son un gran acontecimiento para muchas personas, algunas son tradicionales, otras se realizan de forma más inusual como bajo el agua. Un video en TikTok se viralizó porque una jirafa apareció en escena y participó de forma muy cómica.

La usuaria de TikTok montserratcox compartió el momento en la red social, en el clip de apenas unos segundos su novio se arrodilló para pedirle matrimonio, ella se emocionó y dijo “sí”, su amado, le colocó el anillo, pero todo parecía marchar bien, sin embargo, antes de que el joven se levantara apreció una jirafa en escena.

La jirafa, al parecer no le gustó la petición, se acercó a Montserrat Cox y le propinó un estilo de cabezazo, lo que dejó sin palabras a la joven; hasta el momento el video tiene más de 3 millones de reproducciones. Luego de que se viralizó el video en TikTok, la feliz novia dijo: “no, amigos; no es señal de nada. Somos muy felices juntos desde hace siete años, la jirafa sólo estaba siendo jirafa. Mejor dejen comentarios, buena onda”.

Los usuarios colocaron diversos comentarios, pues el video es bastante gracioso, algunos dijeron:

“La jirafa: ´pues no miciela´”, “La jirafa: yo me opongo, ella es mía”, “Comprometida, pero a qué costo”, “Al menos esperó a que el anillo estuviera en tu dedo primero”, “No sé personalmente, lo tomaría como una señal de arriba literalmente”, “Me dolió por un par de días, ¡pero estaba tan feliz que no me di cuenta!”, dicen algunos de los comentarios.