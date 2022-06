“Si yo escucho música en casa, vengo y te rompo la mitad del negocio”, gritó la vecina.

Publicidad

Una mujer que vive al lado de una tienda, cansada de la música que ponían en el lugar, entró al negocio y después de discutir con la cajera comenzó a tirar al suelo los productos de una de las estanterías. El incidente ocurrió en San Lorenzo, Argentina, y el momento quedó grabado gracias a las cámaras de seguridad de la tienda. En las imágenes se vió a la mujer reclamando a la empleada por el volumen de la música.

La mujer discutió con la empleada por lo fuerte de la música y se quejó de que sus hijos estaban enfermos y el ruido se escuchaba hasta su departamento. La encargada de la tienda aceptó bajarle al volumen, pero la respuesta no fue suficiente para la vecina, quien advirtió que no se iría de la tienda hasta que no le bajara a la música, después amenazó con romper todo que había en la tienda: “si yo escucho música en casa, vengo y te rompo la mitad del negocio”.

En ese momento la mujer se acercó a uno de los estantes y comenzó a arrojar frascos de vidrio al suelo, los cuales se rompieron: “te lo dije, te lo dije”, se escuchó decir a la mujer mientras lanzaba los frascos. La trabajadora sacó su celular y llama al dueño de la tienda para contarle lo que estaba ocurriendo.

Ya había reporte

La mujer ya había reportado al minisuper por el nivel de la música En entrevista, el dueño de la tienda indicó que no es la primera vez que la vecina llegaba a reclamar por el nivel de la música, sin embargo, sí era la primera vez que hacía destrozos dentro.

El joven explicó que la vez anterior que la mujer reclamó, él le bajó a la música para evitar problemas, y en esta ocasión, su empleada también accedió a bajarle, pero la mujer seguía insistiendo.

Por su parte, la mujer dijo que tres meses antes llamó a las autoridades para denunciar que la tienda tenía el volumen alto y ella tenía enfermos en su casa, además que continuamente le subían a la música y no la dejaban dormir.

(Visited 11 times, 11 visits today)

Publicidad