VIDEO. Encuentran a serpiente que mide más de cinco metros

Además, los expertos descubrieron que almacenaba 122 huevos en su abdomen.

Un equipo de biólogos de Florida capturó en el humedal de Los Everglades una pitón birmana hembra gigante de casi 18 pies de largo (5,49 metros) y 215 libras (97 kilos), la más grande atrapada hasta la fecha en este estado del sur de EE.UU.

Así lo anunció este miércoles The Conservancy of Southwest Florida, la organización medioambiental en la que trabaja el equipo de biólogos de la vida salvaje que “recientemente descubrieron y capturaron la pitón”.

Al realizarse la necropsia a esta especie invasiva, los expertos descubrieron que almacenaba 122 huevos en su abdomen, con lo que se establece también otro nuevo récord en cuanto a la cantidad de huevos que una pitón puede producir en su ciclo de reproducción.

JUST IN: A team of biologists recently hauled in the heaviest female Burmese python ever captured in Florida.

The python weighed in at 215 pounds (98 kilograms), was nearly 18 feet long (5 meters) and had 122 developing eggs, the Conservancy of Southwest Florida said. pic.twitter.com/zc1XSDqUpr

— Personal Blog Media News (@pbmnews) June 23, 2022