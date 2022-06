Video: hombre utilizó un montacargas para que no se robaran su auto

Cuando se pretendía llevar su auto, el hombre utilizó su montacargas para suspender el automotor en el aire y así evitar que arrancaran.

Un hombre utilizó un montacargas para evitar que le robaran su automóvil en Queensland, Australia. Brendan Mills y su familia regresaron a su casa en Logan, al oeste de Brisbane, para encontrar a una mujer dentro de su vehículo de color rojo que, según dijo, se negó a salir.

Mills, que se dedica a la industria automotriz, pensó rápido y usó su montacargas “de confianza” para suspender a la supuesta ladrona en el aire para que no pudiera escapar en su auto. Aquí las imágenes de la presunta ladrona a bordo del vehículo:

“Sucedió bastante rápido, tienes adrenalina bombeando. El hecho de que no quisieran salir del auto (cuando llegamos) fue extraño. No sabía quién estaba allí ni si tenía un arma. Mi familia estaba cerca y mi objetivo número uno era mantenerlos a salvo. Me siento bastante cómodo en mi fiel montacargas aquí, entonces, ¿qué mejor manera de manejarlo?”, le dijo Mills a News Australia.