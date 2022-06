Famoso youtuber es grabado golpeando a su esposa

Por medio de redes sociales, el creador de contenido se defendió diciendo que “esto es la vida real”.

Un video difundido en redes sociales muestra claramente que el youtuber colombiano Carlos Feria empuja de manera violenta a su esposa, la también creadora de contenido, Adriana Latina, tanto que la hace caer al piso. La acción causó indignación entre los seguidores, teniendo en cuenta que incluso lo hizo frente a su pequeña hija.

Al conocerse las imágenes, Feria tuvo que salir a pedir excusas por lo sucedido, sin embargo, muchos internautas criticaron su discurso donde, según ellos, justificó el acto violento a su pareja. Esto fue lo que dijo el generador de contenido junto a Adriana.

“Pido disculpas a todas las personas que vieron ese video, a todas las mujeres, no hay excusa para justificar este comportamiento, aclarar que esto no es un tema de marketing, nuevamente les pido disculpas, aquí hablo desde mi corazón sin decir algo que no sea verdad. Nosotros no somos la única pareja que pasa por esto, solamente porque somos personajes públicos y esto se vuelve viral y ustedes lo ven tan mal, porque somos personajes públicos, pero esto pasa todos los días, hay maltratos, hay peleas muy fuertes entre parejas. Esto es la vida real”, dijo el generador de contenido.