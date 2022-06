VIDEO. Joven choca después de recibir su licencia de conducir

Tras presumir que obtuvo su licencia de conducir, fue tanta la emoción de la joven, que cuando estaba llegando a su caso chocó con un auto estacionado. Todo quedó grabado.

Una joven española, orgullosa de lograr obtener su licencia de conducir, presumió a su grupo de amigos que recién había conseguido el documento; no obstante, todo dio un giro cuando, minutos después, envió un mensaje de voz y una foto en la que se la ve desconsolada.

“No vas a creer lo que me ha pasado. Estoy super triste y enfadada conmigo”, dice. “Es que no me lo creo”, añade, mientras una de sus amigas le pregunta ¿qué sucede?.