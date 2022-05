VIDEO. Momento en que pastor confiesa haber violado a una mujer

La mujer confrontó al pastor frente a su congregación por haber abusado de ella cuando tenía 16 años.

Una mujer confrontó al pastor de su iglesia delante de toda su congregación y lo acusó de haberle “quitado la virginidad” cuando ella era una adolescente de 16 años. Bobi Gephart, de 43 años, irrumpió en el escenario en medio de un sermón del pastor John Lowe II, de 65 años, líder de la iglesia cristiana New Life, para señalarlo por aprovecharse de ella cuando apenas era una adolescente.

Ella tenía 16 años, la edad legal de consentimiento en el estado, y él tenía 38 en el momento del hecho. La declaración de Gephart se dio después de que Lowe confesara ante la congregación que había “pecado” hace 20 años al cometer adulterio, pero omitió mencionar la edad de la mujer. Además, pidió perdón a sus fieles e hizo un acto de arrepentimiento que le valió una ovación de pie.

Watch Pastor John Lowe II Force to Admit in Front of The Whole Congregation Taking Bobi Gephart's Virginity When She Was 16 AND his Wife is Secretly a Stripper (Video) https://t.co/M7SUk7tmOG via @samuelenoku pic.twitter.com/BCCmWQKLJN

— Robert Littal BSO (@BSO) May 25, 2022