¿Te gustaría aprender actuación de doblaje para películas, series y videojuegos?

Ahora puedes hacerlo en la Escuela Nacional de Doblaje que ya abrió sus puertas, con clases presenciales. ¡Entérate!

Publicidad

Ahora en Guatemala las personas ya se pueden formar como actores de doblaje gracias a la Escuela Nacional de Doblaje (END), la primera que surge en el país.

Y con ello, sus fundadores pretenden que se abra la brecha en este campo y como consecuencia se pueda ofrecer a mercados internacionales, principalmente, el doblaje para películas, series y caricaturas, tal como lo hacen algunos otros países latinoamericanos, especialmente México.

“En Guatemala hay un gran talento y desde hace mucho tiempo nosotros tuvimos que haber comenzado a tocar puertas, perdiendo el temor de que solo los demás saben y nosotros no, y demostrar que en el país podemos hacer muchas cosas juntos, trabajando”, asegura Javier García, uno de los fundadores de la END a Emisoras Unidas.

Por otro lado, comenta que el talento se puede observar en redes sociales como TikTok, no obstante, también indica que sí se necesita de aprender la técnica para no quedar solamente como algo no profesional.

“Hay mucha gente que en estas redes sociales hace muchas voces, y no me refiero a solo en Guatemala, pero lo que sucede es que estas voces ya han sido creadas y pertenecen a otros actores de doblaje, y eso finalmente los convierte en imitadores”, añade.

¿Cómo surge la Escuela Nacional de Doblaje?

La idea unos años antes de la pandemia, por parte de Javier García y Esvin Lopez, artistas guatemaltecos y profesionales que vieron la necesidad de crear los medios para aprender el doblaje.

Javier García es locutor profesional y comercial por más de 25 años, y ha prestado su voz para gran cantidad de anuncios comerciales de radio y televisión. Además, es actor de doblaje, disciplina por la cual se preparó en México hace algunos años.

Mientras que Esvin Lopez es actor de teatro, precisamente este año cumple 20 años en la disciplina, según comentó. Junto con García fundaron una compañía de teatro desde hace ya varios años pero luego surge la idea de la escuela de doblaje, para lo cual les llevó algunos años en pulir el pensum y el montaje como tal de lo que ahora es realidad.

“Surge de la necesidad misma de la ausencia de lugares en donde se pueda aprender la técnica. Sucede que no es solamente hacer locución o solo actuar, es una combinación. Hay que ser actor para hacer doblaje”, asegura García, director general de la escuela.

¿Por qué crear la END?

García asegura que la finalidad es que en un plazo no muy lejano se pueda atraer al país inversionistas del entretenimiento, productores de cine o series, a quienes se les pueda vender los servicios de doblaje, con personajes ya profesionales en el campo.

“La idea es abrir el mercado y posteriormente que se generen empleos. De hecho, también estamos por crear la AGAD (Asociación Guatemalteca de Actores de Doblaje) y que esta tenga cierto estatus para que se empieza a hablar ya del doblaje guatemalteco”, añade.

Asimismo, indica que lo que se pretende es que los actores de doblaje que se vayan formando en las distintas promociones de la escuela puedan venderse con las voces que ellos mismos crearon y no imitando las ya existentes.

¿Qué es doblaje?

Es la disciplina artística de la sustitución de las voces originales de los actores de una película, serie o caricatura, por otras voces. Generalmente sirve para traducir del idioma original al idioma del público al que se destinará la producción artística.

¿Cómo me inscribo?

La Escuela Nacional de Doblaje cuenta con diplomados cada mes, desde su inicio, en abril de este 2022.

Para inscribirse se puede pedir información sobre el proceso por las siguientes vías:

Correo electrónico: escuelanacionaldedoblaje@gmail.com

Teléfono: 3302-2367

Asimismo, se puede visitar el sitio web y las redes sociales de la entidad:

¡No te lo pierdas!

(Visited 16 times, 16 visits today)

Publicidad