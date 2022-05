Gustavo asegura entre lágrimas no ser “El Jaguar”, supuesto implicado en el caso Debanhi

A través de las redes sociales circula el apodo de un supuesto involucrado en el caso de Debanhi, quien asegura que a raíz de las falsas acusaciones ha perdido su trabajo.

Un hombre que se identifica como Gustavo Soto compartió a través de TikTok un video donde asegura que lo están difamando pues él no es “El Jaguar” y rechazó de estar involucrado en el caso de Debanhi Escobar.

“Mi nombre es Gustavo Isidoro Soto Miranda, a mí no me apodan ‘El Jaguar’, me están acusando de feminicidio en el caso de Debanhi. Ayúdenme a compartir este video, me estoy haciendo viral”, se escucha en el primer video que compartió en la plataforma de videos cortos.