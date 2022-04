VIDEO. Graban a mujer cuando golpea a su hija de 1 año en la cara

El padre de la niña no respondía a las llamadas de la mujer, por lo cual la habría agredido, según la policía.

Una madre fue capturada por abuso infantil después de que la policía informara que la mujer fue grabada abofeteando a su hija, de 1 año de edad, mientras la insultaba. Se trata de Tya Posley, de 23 años, de Sanford, Florida, Estados Unidos (EE.UU.), que fue llevada a la cárcel del condado de Seminole el martes pasado después de que circulara un video en Instagram de la joven madre golpeando a su bebé.

En el breve clip, una mujer, que se cree que es Posley, señala y le grita a su hija: “Tu papá quiere publicar, ¿verdad? ¡Quiere publicar y no contestar el maldito teléfono! ¡Odio tu c-!”, se oye gritar a la mujer. Luego, la sospechosa golpea a la niña en el rostro y la espalda, antes de que el video se corte. Aquí las imágenes del presunto abuso infantil:

Según el Departamento de Policía de Sanford, los oficiales se enteraron del video el martes por la mañana y pudieron identificar a la niña y a la mujer en la grabación, lo que llevó a un control de bienestar en el complejo de apartamentos Windchase.

Cuando fue entrevistada por la policía, Fox 35 informó que Posley supuestamente negó haber golpeado a su hija, pero los detectives dijeron que el abuso había estado ocurriendo durante un año. La mujer fue arrestada por un delito grave de crueldad hacia un niño/abuso. Su hija fue retirada de su custodia por los Servicios de Protección Infantil.

