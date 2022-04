El ladrón queda desorientado ante la acción de la mujer y aparentemente no decidía cuál sería su siguiente movimiento.

Un video que se compartió en la red social de TikTok muestra como una cámara de seguridad captó el momento en el que una mujer que esperaba afuera de una casa sería víctima de un asalto por unos hombres en motocicleta.

Los dos asaltantes se acercaron a la mujer desde una esquina, uno de ellos bajó de la moto para intentar arrebatarle la bolsa a la mujer que inmediatamente evitó que lo tomara lanzándolo a la casa del vecino.

El ladrón queda desorientado ante la acción de la mujer y aparentemente no decidía cuál sería su siguiente movimiento, por lo que terminó volviéndose a subir a la motocicleta para huir del lugar.

La estrategia de la mujer fue alagada por las personas en redes sociales mientras que otras más han dicho que fue una acción arriesgada.

“Banda no hagan eso incluso no es obvio, pero nadie es idiota por naturaleza el hombre si tuviera armas le hubiera disparado por venganza” o “mejor que le roben, yo me resistí y me dieron un super golpe en nariz”, fueron los comentarios de algunos que estaban en desacuerdo con el accionar de la mujer.