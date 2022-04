VIDEO. Hombre roció gasolina e incendió popular bar LGBTQ+

Tras el incidente dos víctimas, una mujer de 25 años y una de 23, que estaban dentro del lugar, sufrieron quemaduras en el hombro y alrededor del cuerpo.

Un popular bar que atendía a la comunidad LGBTQ+ en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, que había abierto hace pocos meses, cerró después de que un hombre roció gasolina para incendiarlo. De este hecho, las autoridades divulgaron un crudo video de cámara de seguridad que captó el crimen.

Las imágenes muestran al hombre vertiendo un líquido, aparentemente gasolina, en el suelo del bar “Rash” de manera reiterada y luego encendiendo un fósforo, hasta generar un estallido, todo de manera premeditada.

🚨WANTED for ASSAULT: On 4/3/22 at approx. 9:20 PM, inside Rash Bar 941, Willoughby Ave @NYPD83PCT Brooklyn. The suspect poured gasoline on the floor, lit it & fled the location. Two victims suffered injuries. Any info call us at 800-577-TIPS Reward up to $3,500 pic.twitter.com/a33Bun7sGA

