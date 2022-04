Señalan a joven de asesinar a su madre que fue hallada desmembrada en una bolsa de basura

La mujer de 46 años mostraba signos de “trauma en el cuerpo, incluido algún desmembramiento”, dijo la policía.

Un joven canadiense es el principal sospechoso de asesinar a su madre que fue hallada desmembrada en una bolsa de basura. Los restos humanos fueron encontrados dentro de la bolsa por un transeúnte en la acera de Eastern Avenue y Berkshire Avenue, la tarde del pasado 28 de marzo en Toronto, detalló la policía canadiense.

La mujer fue identificada como Tien Ly, de 46 años, quien mostraba signos de “trauma en el cuerpo, incluido algún desmembramiento”, informó el Servicio de Policía de Toronto (TPS) a través de un comunicado en Facebook. En un inicio, los investigadores habían pedido ayuda a la ciudadanía para ubicar al hijo de la víctima llamado Dallas, de 20 años, creyendo que podría estar en riesgo.

Pero en una actualización el 3 de abril, el Servicio de Policía de Toronto (TPS) dijo que los oficiales creían que Dallas había sido responsable de la muerte de su madre. El hombre fue acusado de un cargo de asesinato en segundo grado. Y el domingo se presentó de forma virtual ante el tribunal de Old City Hall.

Update: Toronto police have identified the victim as Tien Ly of Toronto. Investigators are seeking the public’s assistance in locating the deceased woman’s son, Dallas Ly, of Toronto. Police are concerned for his well-being. #Toronto Homicide #17 #femicide https://t.co/1mSpbefhps pic.twitter.com/CMuAAsH1eV

— Homicide Canada (@homicide_canada) March 31, 2022