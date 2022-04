La despiden tras ser descubierta por su jefe grabando videos sensuales

A ritmo de música electrónica, la joven empleada del establecimiento comienza abriéndose el uniforme para mostrar su entallado vestido.

Una cajera de la tienda de conveniencia Oxxo, en México, se quedó sin el trabajo tras volverse viral con atrevido baile. Se trata de Edith Quiñones, quien publicó hace algunos meses un clip donde dejó ver su espléndida figura mientras realizaba un sensual baile mientras vestía el uniforme rojo característico de la empresa.

Dicho video se publicó en julio de 2021, en él Edith viste un ajustado vestido color gris mientras prepara sus pasos de baile dentro de lo que parecen ser unos sanitarios. A ritmo de música electrónica, la joven empleada del establecimiento comienza abriéndose el uniforme para mostrar su entallado vestido.

Posteriormente, la chica da media vuelta y cuando está de espaldas a la cámara, comienza a bailar de un lado hacia otro, de izquierda a derecha y viceversa. El corto clip de escasos nueve segundos contabiliza más de 155 mil likes y ha sido comentado más de 3 mil 200 veces, donde destacan:

“Esas cajeras nadie las ha visto no existen solo es marketing”. “Yo voy y me atienden puras doñitas”. “De por sí tardan en cobrar y luego haciendo tik toks más”. “Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve sin uniforme…”. “Yo no saldría de ese Oxxo, esperaría horas por la segunda caja, con tal de que ella me cobrará”.