VIDEO: sin misericordia, tres hombres asaltan a anciana y la agreden

Los crímenes siguen a la alza y esta vez tocó a una mujer de 76 años,.

Los asaltos y agresiones en Nueva York, Estados Unidos (EE.UU.) están incontrolables y los rateros no respetan a nadie. Tal fue el caso de una mujer de 76 años que a quien un grupo de tres le quitó su bolso cuando ingresaba ¡a su propio edificio!

Los atacantes no solamente robaron a la anciana, sino que le jalaron el bolso y la hicieron caer, algo que puede resultar muy peligroso para a una adulta mayor. Los presuntos responsables huyeron de la escena y ahora el NYPD pide ayuda para localizarlos por la agresión ocurrida el 3 de abril a las 12:30 horas..

🚨WANTED for ASSAULT: On 4/3/22 at 12:30 AM, near Roberts Ave & Hobart Ave in the Bronx, the suspects pulled a 76-year-old woman's hair & forcibly swung her, causing her to fall. They then removed her purse before fleeing. Have any info? DM @NYPDTips, or call 800-577-TIPS. pic.twitter.com/GhgEwbXPNM

— NYPD NEWS (@NYPDnews) April 4, 2022