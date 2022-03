DENUNCIA: Descubren cámara en baño de mujeres de gimnasio de San Cristóbal

La usuaria denunció en administración el hallazgo y con videos y fotografías evidencia la reacción de los presentes, ya que según indica, las cámaras enfocan al área de las duchas.

Una usuaria de redes sociales denunció de manera pública el hallazgo de una cámara de vigilancia ubicada en el baño de mujeres del gimnasio de Futeca, ubicado en San Cristóbal, zona 8 de Mixco. Con varias imágenes, la mujer evidencia el descubrimiento de la cámara y cómo uno mujer que pertenece al personal de ese recinto desconecta la cámara para luego asegurar que la cámara no está en funcionamiento.

Sin embargo, de acuerdo con la denunciante, quien exige que se investigue esa violación a la intimidad de decenas de mujeres, niñas y adolescentes, la cámara aún se encontraba caliente por el constante uso y enfoca de manera directa a las duchas.

“Como de costumbre fui a clases de natación, subimos a las duchas de mujeres y me percato que en el techo del lugar hay una cámara escondida, me dirijo a gerencia a informar lo sucedido y ellos indicaron que no tenían conocimiento y que además no estaba funcionando. Sin embargo adjunto evidencias donde se ve la cámara en ángulo directo a la ducha y al tocarla se sentía caliente”, destacó por medio de las imágenes compartidas.

En su denuncia pública, la usuaria menciona a las autoridades competentes para que puedan darle acompañamiento y seguimiento a este tipo de violación de derechos. Asimismo, se observa en las imágenes la presencia de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). “Debido a esto nos vimos en la necesidad de llamar a la policía para solicitar apoyo”, señala la usuaria tras la reacción del personal de dicho gimnasio.

