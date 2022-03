VIDEO. Amigos lanzan al aire a novio en boda, lo dejan caer y le provocan daño vertebral

Amigos del novio lo lanzaron por el aire y al caer tuvo una lesión vertebral que lo dejó hospitalizado.

Es común que en las bodas se lleven a cabo varias formas de celebrar la unión de las personas. Por ejemplo, cuando los amigos o familiares lanzan al novio. Sin embargo, como en todo, hay veces que no todo sale como se espera. Tal es el caso de un hombre de Rumania que terminó en el hospital con daño vertebral tras ser lanzado por los aires y no ser atrapado después.

De acuerdo a lo revelado por medios locales e internacionales, los amigos de -Liviu Filimon- fueron quienes lo aventaron cuando se llevaba a cabo la boda. En el video de este momento se logró captar el incidente, el cual ya circula en Twitter y YouTube con miles de visualizaciones. En este se logra ver cómo lanzan al novio hacia arriba en varias ocasiones, hasta que de un momento a otros los hombres que lo recibían no hicieron lo debido y cayó al suelo.

Groom breaks back at his own wedding in Romania after friends tried to give him the 'bumps' but dropped him on his head

Liviu Filimon was hospitalised on his wedding day last Friday after the accident pic.twitter.com/oqfN5YyMCp

