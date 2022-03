Informe Mundial sobre la Felicidad 2022: ¿Influyó la pandemia de Covid-19?

El Informe Mundial sobre la Felicidad (WHR, por sus siglas en inglés) clasifica la sensación de satisfacción entre los países miembros de la ONU en función de los ingresos, el nivel de vida, el empleo, la salud mental y la estabilidad familiar.

Publicidad

John Helliwell, editor del informe y profesor de la Universidad de Columbia Británica y del Instituto Canadiense de Investigación Avanzada, nos explica más acerca del Informe Mundial sobre la Felicidad, tras dos años de pandemia.

P: ¿Qué podemos encontrar en el Informe Mundial sobre la Felicidad de este año?

– Este es el décimo aniversario del Informe Mundial sobre la Felicidad, redactado cuando el mundo está entrando en el tercer año de COVID-19. Como resultado, el Informe tiene un triple enfoque, primero mirando hacia atrás, luego echando otro vistazo de cerca a cómo los individuos y los países están haciendo frente al COVID-19, y finalmente mirando hacia adelante a cómo la ciencia del bienestar, y las sociedades bajo estudio, es probable que evolucionen en el futuro. Mirar hacia atrás implica estudiar las tendencias de la felicidad durante los primeros 15 años de datos de la Encuesta Mundial de Gallup (en el capítulo 2) y examinar cómo ha evolucionado el interés por las medidas y políticas de felicidad antes y desde el primer Informe Mundial sobre la Felicidad publicado en 2012 (en el capítulo 3).

El análisis de cómo ha cambiado la vida de las personas durante los dos primeros años de COVID-19 se encuentra en el Capítulo 2 y, para una selección de países, utilizando grandes muestras de datos de Twitter (en el Capítulo 4). Una característica sorprendente de los datos de 2021 es el aumento en todo el mundo de tres tipos de actividades benévolas: ayuda a extraños, voluntariado y donaciones.

Los tres últimos capítulos miran hacia el futuro para considerar algunos nuevos tipos de pruebas y análisis que probablemente contribuyan a la futura comprensión de la felicidad. Entre ellos se incluye el uso de big data (en el capítulo 4), una comprensión más profunda de los correlatos biológicos de la felicidad (en el capítulo 5) y algunos resultados ilustrativos del uso de medidas de equilibrio y paz para ampliar la base empírica (en el capítulo 6).

P: Cuéntenos más sobre el impacto del COVID-19 en la felicidad del mundo.

– El informe de este año cuenta ya con dos años de resultados de encuestas que muestran los efectos de COVID-19. Las evaluaciones de la vida en 2021 siguieron siendo tan resistentes como en 2020. Aunque las muertes de COVID-19 fueron el doble en 2021, los aumentos de preocupación y tristeza observados en 2020 fueron menores en 2021, y los actos benévolos, y especialmente la ayuda a extraños, aumentaron drásticamente de 2020 a 2021 en todas las regiones del mundo.

Los países nórdicos, con sus altos niveles de confianza social e institucional, tuvieron tasas de mortalidad COVID-19 mucho más bajas que sus vecinos igualmente expuestos de Europa Occidental. Todos ellos se mantienen entre los diez países más felices.

P: ¿Qué hizo feliz a la gente en todo el mundo?

– Durante el COVID-19, los mismos factores siguieron apoyando la felicidad en la medida habitual: tener a alguien con quien contar, la confianza, la sensación de libertad, la generosidad, los ingresos y la buena salud.

Los actos bondadosos, que aumentan la felicidad de los que dan, de los que reciben y de los que ven la benevolencia, siempre hacen felices a las personas. El aumento global de los actos benévolos en 2021, y especialmente de la ayuda prestada a los desconocidos, ayudó también a compensar los costes de felicidad de la enfermedad, la muerte y el desempleo.

P: ¿Cuáles son las nuevas tendencias de la felicidad que ha observado?

– En nuestra mirada a los últimos 15 años de medición de la felicidad, vemos una convergencia continua en Europa, cerrando la brecha de la felicidad entre Europa Oriental y Occidental. Los mayores avances en los últimos diez años han sido tres países balcánicos: Serbia, Bulgaria y Rumania. Los mayores descensos de felicidad en el mismo periodo se han producido en Líbano, Venezuela y Afganistán. En el África subsahariana ha habido mucha variedad, con tres países entre los diez que más han ganado (Togo, Benín y Guinea) y cuatro entre los que más han perdido (Lesoto, Zimbabue, Zambia y Botsuana). Los dos países más grandes entre los que han bajado la felicidad fueron India y México.

En cuanto a los sentimientos, se ha producido un aumento tendencial del estrés en casi todas las regiones del mundo, y especialmente en el sur de Asia, Oriente Medio y el norte de África, y el África subsahariana.

P: ¿Qué hizo infeliz a la gente, según el informe de este año?

– El desempleo, que siempre es un lastre para el bienestar, fue un lastre mayor durante la pandemia. La preocupación y la tristeza han seguido una tendencia al alza en la mayoría de las regiones durante la última década, con un fuerte aumento durante 2020, el primer año de COVID-19, seguido de cierta recuperación en 2021.

P: ¿Cómo podría afectar la guerra en Ucrania y otros conflictos en el mundo a la felicidad?

– Los efectos de los conflictos armados se estudiaron en el WHR (“World Happy Report”) 2019. Hemos reunido datos para varias medidas de conflicto interno e internacional, y hemos encontrado pruebas de que el conflicto está correlacionado con evaluaciones de vida más bajas, a veces más allá de lo que ya captan las variables de ingresos, salud, libertad, apoyo social, generosidad y corrupción. Los datos de Uppsala sobre las tasas de mortalidad por conflictos armados, conflictos no estatales y violencia unilateral están correlacionados negativamente con las evaluaciones de la vida, pero también con el PIB per cápita, las variables de democracia del Banco Mundial y tanto la libertad como el apoyo social.

Las pruebas anteriores y todos los demás indicios sugieren firmemente que la invasión rusa de Ucrania en 2022 reducirá las evaluaciones de la vida en muchos países, y especialmente en la propia Ucrania. A la gente no le gusta ver la destrucción y la muerte innecesarias, incluso cuando ellos mismos no son las víctimas más inmediatas.

P: ¿Qué se puede esperar?

– La destrucción y las muertes causadas por la invasión rusa de Ucrania son los mayores factores negativos que influyen en la felicidad en 2022 en todos los países. El capítulo 2 del WHR 2022, escrito antes de la invasión, terminaba con una nota más esperanzadora, viendo la pandemia de benevolencia de 2021 como una señal, quizás, de que el COVID-19 ha desencadenado un reajuste de las prioridades de la gente, haciendo que den más importancia a la calidad de vida que a sus características materiales.

Para que esas vidas mejores surjan en 2022 parece necesario el cese inmediato de la guerra en Ucrania y en otros lugares, en un marco en el que las personas sean libres de desarrollar sus vidas, y de apoyar las de los demás, en entornos sociales marcados por la amistad y no por el miedo.

“Las pruebas y todos los demás indicios sugieren con fuerza que la invasión rusa de Ucrania en 2022 reducirá las evaluaciones de la vida en muchos países, y especialmente en la propia Ucrania. A la gente le disgusta ver destrucción y muerte innecesarias, incluso cuando no son ellos mismos las víctimas más inmediatas”, explicó Helliwell.

(Visited 9 times, 9 visits today)

Publicidad