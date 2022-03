Famosa actriz come órganos crudos para quedar embarazada

La estrella posó para las fotografías mordiendo el órgano crudo.

Heidi Montag, estrella de The Hills: New Beginnings, fue captada comiendo órganos crudos mientras sigue una dieta de carne en sus intentos de quedar embarazada. La actriz de 35 años recién fue fotografiada y captada en video mientras caminaba en las calles de Los Ángeles sosteniendo una bolsa Ziploc con un corazón de bisonte sangrante. La estrella posó para las fotografías mordiendo el gran órgano crudo.

