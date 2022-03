En video captan balacera a plena luz en concurrida calle

Dos vehículos fueron alcanzados por los disparos, pero milagrosamente nadie resultó herido.

Dos hombres fueron captados en video abriéndose fuego el uno al otro en un descarado tiroteo a plena luz del día en una calle de Brooklyn, confirmando la ola de violencia armada sin pudor que vive Nueva York. La policía publicó el video de vigilancia con la esperanza de que alguien reconozca a los pistoleros captados la mañana del sábado 26 de febrero de 2022. El caos comenzó alrededor de las 9:50 horas, cuando uno de los hombres armados vio a su rival al otro lado de la calle.

WANTED for A Reckless Endangerment in front of 475 Riverdale Avenue @NYPD75pct on 2/26/22 @ 9:50AM. The perpetrators discharged multiple rounds at each other. Reward up to $3500 Seen them ? Know who they are ? Call 1-800-577-TIPS or DM us! Calls are CONFIDENTIAL! pic.twitter.com/zglIeQkOvI

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) March 3, 2022