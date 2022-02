VIDEO: brutal golpiza de un profesor a su alumno en pleno regreso a clases

Un video publicado en redes sociales muestra el inquietante altercado dentro de la escuela que involucra al maestro y al alumno.

Colin McNally, profesor de Educación Física en una escuela secundaria en Queens, en Nueva York, Estados Unidos (EE. UU.), fue detenido y enfrenta cargos acusado de golpear a un alumno de 14 años contra la pared y luego arrojarlo al suelo.

La policía realizó el arresto en los terrenos de “Benjamín N. Cardozo High School” después de ser llamado a la escena. Un video obtenido por ABC News muestra el inquietante altercado dentro de la escuela que involucra al maestro y al alumno, el miércoles pasado alrededor de las 11:15 horas.

