“Perros millennials”: ¿Las mascotas perciben antes o no los temblores?

Tras el sismo que alertó a millones de guatemaltecos, entró en discusión si las mascotas “de ahora” ya no perciben segundos antes los movimientos telúricos ¿Qué cambió?

La madrugada de este miércoles, 16 de febrero, un fuerte sismo de 6.2 grados alertó a millones de guatemaltecos.

El movimiento telúrico se registró a la 1:12 horas, por lo que una buena parte de la población estaba despierta y activa en redes sociales.

Un tema que llamó la atención de muchos usuarios en redes sociales, que se convirtió en un hecho hilarante, es si los perros de ahora sienten o no los temblores segundos antes de que los humanos perciban el movimiento telúrico.

Para el veterinario Jorge Vargas, los perros tienen una mejor sensibilidad a los sonidos y zumbidos, por lo que tienen la capacidad de percibir un temblor antes que los humanos.

Sin embargo, esta capacidad podría variar para algunas mascotas debido a su tipo de convivencia.

“Las mascotas que duermen adentro o con sus humanos se sienten más protegidos, mientras que los que se quedan afuera de la casa se mantienen siempre alerta”, explicó.

Ingrid González, entrenadora de Tribu K-9, coincide con la diferencia con la que los humanos convivimos en la actualidad con nuestras mascotas.

Detalló que en su grupo de trabajo compartieron las experiencias sobre las mascotas que se pusieron en alerta segundos antes de que se registrara el fuerte temblor.

Agregó que un número muy reducido de propietarios relató que sus mascotas sintieron el temblor con anticipación. La mayoría permaneció inadvertido o se alertó según la reacción de sus propietarios.

“No, tu perro no es millennial. El mito de que los perros predicen los temblores aún no se ha confirmado”, detalló la Universidad de Montesquieu.

No, tu perro no es millenial 😅

El mito de que los perros pueden predecir los temblores aún no se ha confirmado 🔍#udeomontesquieu #temblorgt pic.twitter.com/82ooYnkOvy

— UDEO Montesquieu (@UdeOMontesquieu) February 16, 2022