Mujer abre su casa a indigente para que se bañe y este le corta la garganta

La víctima quedó en estado crítico tras el ataque

Un indigente fue capturado por la policía, luego de que le cortara la garganta a una mujer que le abrió su casa para que se bañara.

Agentes acudieron a la escena del crimen luego de ser alertados de que una mujer no paraba de sangrar. Paramédicos trasladaron a un hospital en condición crítica.

“As I was bleeding out, he looked at me. I knew he was going to do it again.”

Winfred says he was attacked last year by the same man who is now accused of slashing a woman's throat in Salt Lake City. He talked to me in an emotional interview for @KUTV2News at 10. pic.twitter.com/wrEvHDVz7e

— Jeremy Harris (@JeremyHarrisTV) February 16, 2022