VIDEO. Trabajador público es baleado por su yerno a plena luz del día

Un empleado del Departamento de Saneamiento de Nueva York (DSNY) fue baleado durante una aparente disputa familiar con el exnovio de su hija, a plena luz frente a un edificio en Midtown West, Manhattan.

El hombre resultó herido en el incidente, que formó parte de una racha de violencia con dos muertos en nueve balaceras por toda la ciudad. Videos de teléfono celular filmados desde un apartamento y obtenidos por New York Post, captó la pelea violenta y el disparo a quemarropa frente al edificio 515 W. 52nd St., donde vive la hija de la víctima, alrededor de las 11:00 horas del último jueves.

En la grabación se ve a un sujeto sacar su arma y disparar tres veces mientras camina hacia el empleado, quien se tira a la acera mientras se escucha a una mujer gritar de fondo.

Después el atacante y otro hombre huyeron en un automóvil mientras transeúntes alarmados atendieron al trabajador herido, con sangre visible en el concreto.

Víctima no ha sido identificada

El trabajador no identificado recibió un disparo en la pierna y fue reportado en condición estable. Según la policía de Nueva York, la hija del empleado llamó a su padre al ver llegar a su ex novio con su hermano. Pero no está claro cuál de ellos fue quien disparó.

No se han realizado arrestos por este caso. Las autoridades estadounidenses están pidiendo información para dar con el responsable de este ataque.

Fue el segundo trabajador sanitario lesionado en dos días en esa ciudad, luego de que un hombre de 55 años que estaba recogiendo basura afuera de 115 W. 23rd St. fuese golpeado el miércoles alrededor de las 10:00 horas.

