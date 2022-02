VIDEO: hombre muere mientras realizaba ejercicio en el gimnasio

La familia de la víctima cuenta que, al menos, los encargados del lugar deberían haber sabido técnicas de primeros auxilios y actuado con rapidez.

El 8 de febrero pasado, a eso de las 22:00 horas, Johan Montero Villanueva, un joven de 32 años, se ejercitaba de manera cotidiana en un gimnasio sufrió una muerte súbita.

De acuerdo con la información, el hombre cuando estaba sentado en una máquina para entrenar brazos, se desplomó y cayó inconsciente al piso.

Al percatarse de lo sucedido y que Montero Villanueva no reaccionaba, quienes se encontraban a los alrededores se acercaron a tratar de ayudarlo a pararse, sin saber que estaba sufriendo un paro cardiorrespiratorio.

“Cuando la persona colapsa en este gimnasio, evidentemente las personas que están alrededor de la víctima, por falta de conocimiento, no brindaron la atención inmediata, que es hacer un RCP, una reanimación cardiopulmonar. Identificar que se está frente a un paro cardiorespiratorio, pedir ayuda inmediatamente e iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar”, explica el cardiólogo Richard Soto.

La familia de la víctima cuenta que, al menos, los encargados del lugar deberían haber sabido técnicas de primeros auxilios y actuado con rapidez. Además, reclamaron que no hayan llevado al joven a un centro médico de inmediato, ya que cerca del lugar hay un hospital y una clínica.

“Esperaron 50 minutos para llamar a un familiar, esperaron a que el familiar demore media hora más en llegar, para poder a gritos pedir que lo llevaran. El hospital está a la vuelta y no es posible que no lo puedan llevar. Hay una clínica a menos de media cuadra, ¿por qué no lo auxiliaron?”, cuestionaron sus familiares.