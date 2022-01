La víctima fue apuñalada en su vivienda, se detalló en un comunicado.

Un consultor político se declaró el martes culpable de contratar a dos sicarios para matar al hijo de un un exdiputado.

Se trata de Sean Caddle, consultor político de Nueva Jersey, Estados Unidos, quien según un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal Federal, se declaró culpable de conspiración para cometer asesinato a sueldo.

Si bien el nombre de la víctima no se hizo público, la prensa local lo identificó como Michael Galdieri (52), hijo de un exsenador estatal, James Galdieri, detalló la revista People.

El comunicado de prensa de la fiscalía alega que en abril de 2014, Caddle solicitó a uno de sus conspiradores que cometiera un asesinato a cambio de miles de dólares. El co-conspirador luego reclutó a un cómplice de larga data en Filadelfia para unirse al complot.

New Jersey: Democratic Political Consultant Sean Caddle Pleads Guilty In Murder-For-Hire Plot Caddle faces up to life in federal prison. Sentencing is scheduled for June 7, 2022. #CorruptDemocratshttps://t.co/LMEHVhXpz8 pic.twitter.com/5mweiKjuN7 — Jangled Nerves (@ToriaMart) January 26, 2022

El asesinato

El 22 de mayo de 2014, los dos mataron a puñaladas a la víctima. Uno de ellos también prendió fuego al apartamento del occiso, alega el comunicado de prensa.

Después de que Caddle supo al día siguiente que la víctima había sido asesinada, supuestamente se reunió con uno de sus cómplices en el estacionamiento de un restaurante y le pagó miles de dólares por el crimen.

“Este fue un crimen insensible y violento, y este acusado es tan responsable como los dos hombres que empuñaron el cuchillo”, dijo el fiscal federal Philip R. Sellinger en el comunicado.

Agrega: “no hay delito más grave que quitarle la vida a otra persona. El acusado admitió haber organizado y pagado el asesinato de otras dos personas. Su admisión de culpa significa que ahora pagará por su crimen”.

Siguiendo los pasos de su padre, Michael Galdieri, tenía aspiraciones políticas y fue candidato para el Concejo Municipal de Jersey en el distrito B en 2005. Compitió contra la maquinaria política dominada por el entonces alcalde demócrata Jerramiah Healy. Pero en vísperas de las elecciones fue arrestado y acusado de delitos relacionados con armas y drogas.

Afirmó que fue engañado, pero aceptó un acuerdo de culpabilidad que redujo su tiempo en la cárcel.

Galdieri trabajó para la firma de consultoría política de Caddle. No está claro cuándo dejaron de laborar juntos, y las autoridades no han dado un motivo para el crimen.

Tras declararse culpable, Caddle enfrenta una pena potencial máxima de cadena perpetua y una multa de US $250 mil. Según Hudson County View, permanece libre con una fianza no garantizada de US $1 millón, arresto domiciliario con monitoreo electrónico y restricciones de viaje. Será sentenciado en una fecha posterior.

