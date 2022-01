Hallan muerto a hombre en su casa rodeado de más de 100 serpientes

Entre las serpientes había una cobra cuyo veneno puede viajar hasta 10 pies de distancia.

Un hombre de 49 años fue hallado muerto en su residencia en Maryland, Estados Unidos (EE. UU.), rodeado de más de 100 culebras.

El cadáver de David Riston fue descubierto en su vivienda, ubicada en el bloque 5500 de Rafael Drive en Pomfret. Lo acompañaban más 100 serpientes, algunas venenosas e ilegales.

Las autoridades en el condado Charles arribaron a la residencia a eso de las 18:00 horas del 19 de enero, luego de haber recibido una llamada de un vecino que intentó sin éxito contactar al hombre.

SNAKES 🐍 More than 100 venomous and nonvenomous snakes discovered inside a Charles County, MD home 🏡 on Wednesday night after the homeowner was found dead inside. The breeds include black mambas, cobras, pythons, and rattlesnakes.

Cuando los oficiales llegaron a la escena, encontraron a Riston en el suelo inconsciente y personal de emergencia lo declaró muerto en el lugar.

Las autoridades, que esperan por los resultados de una autopsia, aún no han establecido la causa de muerte o la forma en que falleció el hombre. Pero no habían señales de que se tratara de un crimen.

Jennifer Harris, portavoz del condado Charles County, dijo que las serpientes estaban bien cuidadas.

Personal de control de animales tuvo que solicitar respaldo de expertos en estados como North Carolina y Virginia para remover los reptiles, reportó ABC 7.

The 49-year-old man’s name hasn’t been released and cause of death is yet to be determined.

— Sierra Fox (@thesierrafox) January 21, 2022