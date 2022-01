VIDEO. Rapero fue grabado en pleno “acto sexual” en un estadio de hockey

La publicación del video rápidamente se llenó de comentarios que aumentaron más la polémica, críticas y por supuesto, memes y chistes en torno a la situación.

El rapero Kodak Black fue grabado “teniendo relaciones sexuales” en público durante un partido de hockey, según un video publicado en diversas publicaciones de redes sociales.

Un usuario que asistió a un juego de la National Hockey League, grabó al famoso cuando presuntamente está “teniendo sexo” en un lugar tan público como lo es un palco de un estadio deportivo.

La publicación causó sensación en la red social, que rápidamente se llenó de comentarios que aumentaron más la polémica, críticas y por supuesto, memes y chistes en torno a la situación.

El video fue grabado desde el otro lado del estadio, en él se puede ver al rapero en una posición muy comprometedora y casi frotándose con una chica.

Esto ocurrió durante un partido de los Florida Panthers, equipo perteneciente a la NHL, la mayor liga de Hockey de Estados Unidos y equipo del cual Kodak Black es fan.

Debido a lo que se puede ver en el video y las comprometedoras conclusiones que se pueden sacar de él, muchos usuarios concluyeron que el rapero estaba teniendo sexo, por lo que la policía tuvo que intervenir.

I think Kodak found something better to do at the Panthers game pic.twitter.com/oZlUn06tt3

— D (@David954FLA) January 12, 2022