VIDEO. Cayeron peces del cielo en una ciudad de Texas

Varios ciudadanos de la región reportaron que encontraron animales marinos que cayeron del cielo durante una tormenta.

Durante los últimos meses ocurrieron hechos sin dudas impresionantes referidos a las tormentas, como en Indonesia, donde un hombre sobrevivió al impacto de un rayo gracias a su paraguas.

Recientemente se hizo viral un episodio que tuvo lugar en Texas, Estados Unidos, donde no cayó agua, sino que llovieron peces.

“Y no, esto no es una broma”, aclararon y solicitaron a los pobladores enviar fotos del acontecimiento.

James Audirsch, quien trabaja en una agencia de compra y venta de autos, fue uno de los testigos. Él estaba trabajando junto a su compañero Brad Patt, cuando notaron ruidos extraños en la concesionaria. En cuanto salieron a la calle, vieron unos 100 peces aproximadamente que caían del cielo. Según el testimonio de estos hombres, medían entre 10 y 12 centímetros.

Si bien el hecho ocurrió el 29 de diciembre de 2021, se viralizó hace solo unas horas. Tras haber caracterizado al evento como si de algo fantasioso e imposible se tratase, las autoridades locales brindaron una explicación al respecto:

It was raining fish!…In Texarkana, Texas literally last week. pic.twitter.com/8ZwvkgHgAZ

— Dennis Dunham (@DennD68) January 2, 2022