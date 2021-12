¿Odias la Navidad? Seis consejos para salir adelante en estas fiestas

Es época de fin de año, en la que solemos estar más alegres que de costumbre. Pero esto no es en todos los casos, hay otros en los que pasa todo lo contrario.

Ana Graciela López, especialista de la empresa GoCoaching, nos cuenta sobre cómo analizarnos y poder superar un estado de tristeza o depresión durante las fiestas de fin de año. O en cualquier época de nuestra vida, superar un duelo por una pérdida importante.

¿Por qué hay gente que asocia estas festividades con el dolor o caen en un estado depresivo o de enojo?

–A la mayoría de personas nos encanta la Navidad. Sin embargo, lo que para algunos es la época más feliz y alegre del año, para otros no lo es,

Hay personas a las que las fiestas las ponen tristes y aumentan su estrés; para estas personas, por alguna razón, las fiestas como la Navidad las llenan de una sensación de nostalgia y tristeza. Esto puede suceder porque puede traerles recuerdos de su infancia que son difíciles o porque, por el contrario, esa infancia feliz ya no existe y se llenan de nostalgia.

Esta situación puede convertirse en un “duelo no resuelto”, ya que el duelo es la pérdida de una expectativa que no se cumplió y debemos trabajar en ella para resolverla. Aunque tengamos una pérdida muy grande y dolorosa, como la muerte de un ser querido, tenemos que trabajar en esa pérdida y comprender que aunque es doloroso, nosotros no morimos con el ser querido y tenemos que seguir viviendo. Para lograr esto, es necesario procesar y trabajar el duelo.

Se sabe que no solo existe el duelo por la muerte de un familiar, amigo o compañero, ¿qué otros duelos existen y cuáles son los más difíciles de aceptar o superar?

–Las situaciones que pueden provocar un duelo son varias, algunas de las más significativas son: La pérdida de un ser querido por muerte, la pérdida de la salud, pérdida de la libertad, pérdida de una pareja por ruptura o divorcio, pérdida del trabajo o pérdidas económicas como una quiebra; y el cambio de ciudad por mudanza, entre otras.

¿Cuál es el proceso normal para salir de un duelo? ¿Cuánto dura?

–En general, se describe el proceso de duelo entre 5 y 7 etapas principales, siendo las más habituales que se presentan las siguientes: shock, negación, ira y enojo; negociación, tristeza, aceptación y restablecimiento.

Estas etapas no son precisamente lineales, sino que puedes navegar dentro de ellas en un ir y venir. Un proceso de duelo normal puede durar en promedio entre 6 meses y 2 años y medio máximo. Pasado este tiempo, si no avanzamos en el proceso, es necesario pedir ayuda y acompañamiento.

¿Cómo puedo darme cuenta de que estoy en un duelo? ¿Y cuáles síntomas me produce un duelo?

–Estoy en duelo cuando pierdo una expectativa que yo deseaba, quería o tenía en mi vida. Esta pérdida me provoca un dolor que se manifiesta de diversas formas. Aprende a identificar los síntomas y así enfrentarás el problema (ver recuadro “Síntomas de un trauma”).

Tras la pandemia, ha habido muchas muertes. Como sociedad, ¿cómo afecta y cómo asumimos el fallecimiento de tantas personas en el país y a nivel mundial?

–Empiezo respondiéndote con una frase que dijo un destacado médico especializado en cuidados paliativos a los investigadores de la Universidad de Cambridge: “Puede haber una epidemia silenciosa de dolor que aún no hemos captado”.

En efecto, las campañas preventivas, que se convirtieron en campañas de terror y las medidas de distanciamiento social han llevado incluso a algunas personas a morir solas y a no llevar a cabo rituales mortuales que nos sirven para procesar los duelos. Estas medidas definitivamente han impactado en lo más profundo de los seres humanos.

Debemos comprender que esta pandemia no solo nos ha quitado a seres amados que han muerto, sino que también nos ha robado libertades y expectativas que teníamos como humanidad y todas esas acciones nos han traído pérdidas de todo tipo (salud, libertad, económicas, estabilidad, etc.) que nos llevan a vivir procesos de duelo que están pasando inadvertidos.

Sin lugar a dudas, hay muchas personas viviendo duelos complicados e inadvertidos que serán difíciles de tratar y que tendrán repercusiones en el futuro.

¿Cómo podemos apoyar a las personas que aún no superan un duelo?

–Las pérdidas cada persona las afronta de manera diferente. Por tal razón, dependerá en gran medida de quién se trate, de cómo podemos acompañarlos a llevar ese dolor que genera emociones intensas.

Una de las principales maneras de acompañar a alguien que está sufriendo es estar a su lado, de manera auténtica, con cariño y cuidando sus sentimientos, y para esto se hace necesario escuchar de manera curiosa, respetuosa y empática.

A veces ni siquiera es necesario decir nada, únicamente escuchar y prestar atención con amor, teniendo contacto visual y algún tipo de contacto físico, como lo puede ser: Poner una mano en el hombro, dar un abrazo o tomar la mano de la persona.

Como especialistas, ¿qué tipo de acompañamiento brindan y por qué facilita que el proceso se lleve a cabo con un profesional?

–La tanatología es una disciplina científica que se encarga de encontrar el sentido al proceso del duelo y de la muerte y sus ritos. La función principal de un tanatólogo es procurar que el paciente o cualquier ser humano que sufra una pérdida sea tratado con respeto, cariño, compasión y que conserve su dignidad.

El tanatólogo integra el proceso del duelo y acompañamiento desde varias perspectivas: biológico, psicológico, social y espiritual. Esto, con el fin de acompañar a las personas a transitar su proceso de manera más integral y lograr vivir en plenitud.

El acudir con un profesional para que nos acompañe en un proceso de duelo nos permite vivirlo de una manera más consciente y lograr transitarlo en un menor tiempo.

¿Qué recomiendas hacer si nos sentimos extremadamente deprimidos o enojados por estas fechas?

–El primer paso para acabar con la tristeza o el enojo es identificar qué estamos sintiendo y por qué lo estamos sintiendo. Como toda emoción, tiene su función y utilidad. Pero una vez que entendemos el motivo, qué hay detrás de esa emoción, debemos trabajar para salir de ahí.

Muchas personas tienen la habilidad de saber cómo se sienten en cada momento y poner nombre a todo lo que les ocurre. Pero, por nuestra educación, la tendencia es otra. Solemos confundir sentimientos y no aceptarlos ni gestionarlos.

Para salir de esas emociones recomendamos lo siguiente:

Todo comedia. Exponerse a situaciones donde surjan emociones positivas nos hará empezar a contagiarnos. Acepta la emoción. Como hemos dicho, toda emoción tiene una función. Expresa cuáles son tus necesidades y habla sobre aquello que ha ocurrido que te ha hecho sentir así. Muévete. No solo implica ir al gimnasio o salir a correr, sino también pasear, hacer con normalidad nuestras actividades diarias y darle un plus de activación. Pon el foco en lo bueno. Nuestro cerebro tiende a buscar aquellas cosas que son coherentes con nuestro estado emocional. Esto se debe al sesgo de observación selectiva. Este sesgo hace que en momentos de tristeza solo veamos acontecimientos tristes alrededor. Para combatirlo, cambia el foco. Haz un ejercicio diario para buscar a lo largo del día 10 cosas positivas que hayas hecho o que te hayan ocurrido. Vive en el aquí y ahora. La tristeza suele ir combinada con la ansiedad. Solemos vivir en el futuro, en todo lo que nos va a ocurrir o las cosas que tenemos por delante. Céntrate en el presente, en lo que tienes que resolver en cada momento, independientemente de lo que harás 3 horas después. Ocio. Salir de casa es importante, pero, sobre todo, hacerlo en compañía.

Acompañar EN DUELO

Ten en cuenta los siguientes aspectos a la hora de acompañar a alguien que está en duelo:

La importancia de nuestra mirada.

Estar ahí: Esto significa brindar apoyo emocional y físico. Se requiere para esto que seamos capaces de contener, sostener y consolar cuando las emociones aparecen.

Acompañar: Es observar el sufrimiento de la otra persona y aceptar involucrarnos en él para que la persona no transite sola.

Debemos considerar lo que se está jugando el doliente: vacío, olvido, identidad y sentido.

Paradojas del encuentro: A veces se quiere estar solo y tomar un espacio para procesar el duelo y a veces se quiere estar acompañado.

Límites propios: Si acompañamos a alguien en un proceso, debemos establecer nuestros límites, de manera de no involucrarnos en el dolor del otro al extremo que pueda remover aspectos propios nuestros no resueltos y generar un desgaste emocional.

