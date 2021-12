Video captó el momento en que niño dispara en el rostro a asaltante

Este es el video que captó la cámara de vigilancia del lugar:

Un video de una cámara de vigilancia captó el momento en el que un niño de 14 años sacó un arma de fuego y le disparó a un delincuente en el rostro mientras intentaba robar dinero en efectivo de la pizzería de su familia en Filadelfia, Estados Unidos (EE. UU.).

El violento enfrentamiento tuvo lugar alrededor de las 21:30 del 9 de diciembre pasado, en el restaurante de nombre Bold Pizza en Spring Garden Street, donde uno de los tres hombres, que acababan de robar una farmacia cercana, ingresó a la pizzería.

Las imágenes muestran al ladrón extendiendo la mano por encima de la caja registradora y peleando con el dueño del comercio, poco antes de que su hijo sacara un arma y abriera fuego.

14 y/o shoots maggot in the FACE at his family's Philadelphia pizza shop, Bold Pizza

After he and 2 others robbed a nearby CVS, then walked into the pizzeria to get a free dinner and cash

Maggot is in critical condition

Great job son~ pic.twitter.com/CyY8xVdXJA

— EdoIsHip❁ ~🇺🇸~ (@HipIsEdo) December 16, 2021