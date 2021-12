Uno de los pistoleros disparó desde el techo corredizo del sedán, otro lo hizo a través de la ventana trasera del lado del conductor y el tercer sospechoso salió del automóvil antes de apretar el gatillo.

En redes sociales se divulgó un video impactante que captó el momento en el que un joven identificado como Sergio Jiménez, de 21 años, murió baleado al frente del volante de una camioneta que estaba estacionada.

Este crimen dejó herida a la acompañante de la víctima mortal, quien tiene de 18 años.

En las dramáticas imágenes se ve a tres hombres que llegan en un vehículo, se colocan al lado de la camioneta, disparan varias veces y luego huyeron. Este hecho ocurrió la noche del domingo 5 de diciembre en El Bronx, Nueva York.

Uno de los pistoleros disparó desde el techo corredizo del sedán, otro lo hizo a través de la ventana trasera del lado del conductor y el tercer sospechoso salió del automóvil antes de apretar el gatillo, detalló New York Post.

Jiménez fue declarado muerto en BronxCare Health System. La joven pasajera fue herida en la espalda y la mano, salió del auto y pidió ayuda a un transeúnte, quien la llevó al hospital, donde se encuentra estable.

🚨WANTED for a HOMICIDE: On 12/5/21, at 10:16 PM, near E 172 St & Townsend Ave in the Bronx, a black BMW sedan pulled up alongside a parked vehicle. Three suspects then fired several shots at the car, killing one person & injuring another. Any info? DM @NYPDTips or☎️800-577-TIPS. pic.twitter.com/ZfIUNlMw2m

