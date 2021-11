Luisa y Carlos, los travel bloggers que te inspirarán a viajar por Guatemala

Esta pareja de guatemaltecos ha convertido su pasión por viajar por el país en un verdadero trabajo e inspiran a otros a hacerlo por medio de su contenido en redes sociales.

Ellos cambiaron sus citas al cine por subir volcanes, sus cenas románticas por explorar bosques y selvas y sus días de descanso por recorrer lugares pocos conocidos de Guatemala.

Luisa Arriola y Carlos Meléndez se conocieron en 2014 y desde un inicio demostraron que tenían algo en común: Su pasión por viajar. Actualmente tienen 6 años de relación y han ganado muchos seguidores en sus redes sociales gracias al contenido que comparten, en donde le muestran a las personas todos los lugares que visitan.

Travel bloggers que recorren Guatemala

Fue Luisa quien empezó a compartir fotografías de sus viajes en 2016. En ese entonces únicamente viajaban los fines de semana o en días de feriado o asueto. Poco a poco fueron ganando más y más seguidores y ahora su pasión se ha convertido en un verdadero trabajo. “A las personas les empezó a interesar nuestro contenido, ya que en ese momento no había guatemaltecos que compartieran información sobre turismo en el interior del país. Luego se sumaron marcas que creyeron en nosotros”, comenta Luisa. “A Carlos no mucho le gustaba tomar fotos al principio, pero ahora lo disfruta y ya hasta graba videos con drone”, agrega Luisa.

Luisa trabajaba en ventas y marketing y Carlos en administración, y ahora ambos dedican gran parte de su tiempo a la creación de contenido, posicionándose como una de las primeras parejas de travel bloggers del país. En Instagram Luisa tiene más de 70 mil seguidores y en Tik Tok ya suma más de 270 mil seguidores. “Nos encanta salir y conocer nuevos lugares, y que eso pueda ser nuestro trabajo es una verdadera bendición. Lo que más nos gusta es mostrar lugares que muchos no conocen y motivarlos a que vayan y conozcan Guatemala. Nos llena de satisfacción cuando las personas nos dicen que gracias a nosotros han visitado algún lugar nuevo. Este es el mejor trabajo del mundo”, asegura Luisa.

En estos años la pareja ha recorrido casi todos los departamentos del país, visitando lugares como el Cráter Azul, Yaxhá, Yaxtunilá, cataratas Calzada Mopán, Tikal, Punta de Manabique, Siete Altares, Playa Blanca, Las Escobas, Hu Nal Ye, Lanquin, Semuc Champey, Chixoy, Grutas de Candelaria, Laguna Brava, Hoyo Cimarrón, Laguna Ordóñez, Cataratas de Urlanta, Laguna del Hoyo, Boquerón Río Jordán y muchos, muchos más.

Hay que aventarse

Antes de emprender un viaje, Luisa y Carlos investigan lo más que pueden. “Somos un poco aventados, porque a veces nos vamos sin saber dónde vamos a dormir. Carlos es el que se encarga de la logística e investiga los destinos, el tiempo de viaje y demás. La ventaja que tenemos es que viajamos en nuestro carro, lo que nos permite ir a nuestro tiempo y llevar varias cosas”, indica Luisa.

“En internet no siempre hay mucha información y a veces Google Maps o Waze no toman en cuenta los caminos de terracería o en mal estado, más cuando son lugares muy retirados. Tratamos de ver por región los lugares que podemos visitar y lo que hay en el camino. Ya solo averiguamos si es un lugar cálido o frío, para llevar la ropa adecuada y no cargar tantas cosas”, comenta Carlos.

Los jóvenes indican que su kit básico para cada viaje incluye mucha agua, bloqueador solar, repelente, un transformador de corriente para cargar sus teléfonos y el equipo, e insumos de primeros auxilios. También llevan alimentos como fruta, barras energéticas, atún, frijoles, tortillas de harina y cosas que pueden comer en cualquier momento sin necesidad de una estufa o microondas.

¿Es para todos?

Según Luisa y Carlos, el presupuesto puede variar mucho según cada destino. “En nuestra experiencia, los hoteles varían de precio. La mayoría están desde Q150 por noche y algunos incluyen desayuno. En cuanto a los tours, nosotros tratamos de contactarlos desde antes y depende de cada lugar, puede ser Q100 o Q150 por el guía y las entradas van desde los Q30 por persona. Adicional la gasolina, que Carlos es quien la calcula según el recorrido”, explica Luisa.

“Además de visitar cada lugar, nos gusta aportar a las comunidades que vamos, ya que muchas veces el turismo es su única fuente de ingreso”, comenta Carlos.

“Siempre nos preguntan qué le aconsejamos a quienes quieren empezar a conocer Guatemala y solemos compartirles un listado de los lugares imperdibles por cada departamento. Depende de qué le gusta a las personas, si quieren algo más extremo o de aventura, si les gusta la naturaleza o si van con niños, por ejemplo”, agrega Luisa.

Entre los planes de la pareja está hacer un recorrido por Huehuetenango, Quiché y Quetzaltenango. “Guatemala es un país grandísimo y hay muchos lugares que nos falta por explorar”, puntualiza Carlos.

Síguelos en redes sociales como @lupiarriola y @krlitosme.

ALGUNAS DE SUS RECOMENDACIONES:

Tikal

Yaxhá

Playa El Chechenal

Cráter Azul

El Remate

Lago de Atitlán

San Pedro La Laguna

La Antigua Guatemala

Volcán Acatenango

Volcán Pacaya

Laguna Brava

Hoyo Cimarrón

Laguna Magdalena

El Mirador

Finca El Paraíso

Siete Altares

Playa Blanca

Semuc Champey

Hu Nal Ye

