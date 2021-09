Pagar el Transmetro ahora es posible con tarjetas de débito o crédito Mastercard

Gracias a la alianza entre Mastercard y la Municipalidad de Guatemala, los usuarios del Transmetro ahora tienen una nueva forma de pagar este servicio de transporte. El objetivo de esta modalidad de pago es facilitar el proceso para que sea más rápido, fácil y seguro, además de ser una opción completamente sin contacto.

Potenciar la inclusión financiera por medio de soluciones de pago inteligentes es una de las razones por las que Mastercard se unió con la Municipalidad de Guatemala para impulsar la modalidad de pago con tarjetas en la línea de Transmetro. De esta manera, los usuarios ya pueden pagar el servicio de transporte por medio de tarjetas de débito y/o crédito Mastercard.

Fácil, rápido, seguro y sin contacto son algunos de los beneficios de esta nueva modalidad de pago digital que ya está disponible para todos los usuarios, quienes únicamente deben seguir dos pasos: Adquirir su tarjeta de crédito o débito Mastercard en su banco de confianza, en caso de que aún no la tengan, y presentarla en la terminal de pago para realizar la transacción.

Al pagar con su tarjeta Mastercard, el precio del boleto no sube y el usuario no necesita adquirir la Tarjeta Ciudadana, ya que puede pagar directamente en la terminal/pos del molinete. De la misma manera, puede pagar por medio del teléfono si tiene habilitada la opción de billetera digital en el banco.

Sobre esta nueva modalidad de pago

Para ampliar más el tema, conversamos con Francisco Milián, Country Manager de Mastercard para Guatemala y Belice, quien detalló las ventajas y expectativas de este proyecto.

¿Cuál es el objetivo de esta alianza entre Mastercard y la Municipalidad de Guatemala?

En Mastercard siempre estamos trabajando para facilitar el proceso de transformación digital y poder ofrecer a los consumidores opciones de pago que sean eficaces, seguras y rápidas. Parte de esto es la alianza con la Municipalidad de Guatemala que permite impulsar la modalidad de pago con tarjetas Mastercard en el Transmetro.

Es importante entender la magnitud de lo que estamos haciendo, porque no todas las ciudades en el mundo tienen esta posibilidad. En la región son pocas las ciudades que ya tienen pagos con tarjeta en los sistemas de transporte. En el caso de la ciudad de Guatemala, el Transmetro es el servicio que más pasajeros transporta, lo que lo hace mucho más interesante para este proceso de digitalización.

Lo que hacemos es muy sencillo de cara al consumidor, pues ahora con su tarjeta de débito o crédito Mastercard puede entrar al sistema de Transmetro con tan solo acercar su tarjeta al molinete o al pos de la terminal y así de fácil utilizar el servicio sin necesidad de llevar consigo billetes o tener que recargar otras tarjetas.

El servicio está totalmente validado y certificado por Mastercard tras varios meses de pruebas. Guatemala es el segundo mercado en Latinoamérica, después de São Paulo, en Brasil, en donde se implementa esta modalidad a escala. Para Guatemala es muy importante, pues no hay otra ciudad o país que lo tenga, es algo que como empresa nos llena de orgullo.

¿Cuáles son los beneficios para el usuario al utilizar esta nueva modalidad de pago?

Hay muchísimos beneficios. El principal es la conveniencia, por lo rápido, fácil y seguro que es el poder simplemente ingresar con su tarjeta de débito o crédito Mastercard. El usuario no tiene que dar un paso adicional, como pensar en sacar un boleto o llevar el efectivo. Después tenemos, sin duda, como beneficio la seguridad de realizar una transacción sin efectivo, la seguridad sanitaria de no tener que tocar billetes o monedas y la seguridad de la transacción en sí misma, ya que el usuario cuenta con el respaldo de una red certificada. Otro beneficio es que el usuario puede revisar en la banca en línea de su banco emisor sus estados de cuenta y así llevar un mejor control de sus ingresos y egresos.

Otro elemento importante es que el usuario que ya cuenta con una tarjeta Mastercard no necesita adquirir otra tarjeta adicional para utilizar el servicio del Transmetro. No necesita una Tarjeta Ciudadana y eso también ahorra el costo. En cuanto a la transaccionalidad, los precios del servicio de transporte son exactamente los mismos, el precio del boleto no sube al utilizar su tarjeta Mastercard.

¿Cuál es la expectativa que se tiene para esta nueva modalidad de pago?

La experiencia ha sido muy buena y los niveles de utilización, especialmente en algunas líneas, han sido muy interesantes. La apertura de medios de pago en el transporte público tiene un impacto muy importante, porque impulsa los procesos de inclusión financiera y de aceptación en el país, ya que crea una oferta de valor para las personas que aún no están bancarizadas. Ese efecto ya lo estamos viendo, ya que más personas se motivan a obtener sus tarjetas de crédito o débito y no solo utilizarlas para el transporte, sino en su día a día.

Buscamos expandir esta experiencia a otras modalidades de transporte y a otras formas para moverse por la ciudad. Como empresa, contamos con alianzas público-privadas bajo el modelo “City Possible”, un modelo de innovación urbana que involucra una red global de ciudades, empresas, academia y comunidades que trabajan juntas para que las ciudades sean más inclusivas y sostenibles. Ciudad de Guatemala va en ese camino y empezamos con el servicio de Transmetro, que es sin duda uno de los ejes principales hacia la inclusión financiera y digital.

Hoy por hoy queremos impulsar y hacer crecer este sistema, porque, en la medida en que más servicios de transporte de la ciudad brinden la posibilidad a los usuarios de digitalizarse, más se beneficia la ciudad como un todo. Las ciudades son motores de crecimiento económico y esto debe ir de la mano con el crecimiento de la digitalización de sus ciudadanos.

¿Por qué apostarle a la tecnología en el transporte público?

Por la inclusión financiera, ya que el transporte juega un papel fundamental en la digitalización de los pagos y genera la habitualidad de uso del pago electrónico. Esto trae muchos beneficios para la ciudad, para la economía y el usuario mismo, al ser incluido financieramente. Esto se vuelve un círculo virtuoso de inclusión financiera, donde el usuario empieza a tener acceso a servicios más sofisticados.

Si el usuario tiene que usar su tarjeta de crédito o débito todos los días para moverse, eso genera una habitualidad de uso y de pago en otros comercios, locaciones, etc. Por consiguiente, el usuario empieza a buscar y a pedir opciones digitales de pago y, a su vez, los comercios y vendedores empiezan a ver la necesidad de digitalizarse.

