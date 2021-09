Mujer misteriosa entra al aeropuerto vistiendo solo un diminuto bikini y su mascarilla

La joven acaparó la atención de las personas debido a que llegó de manera desinhibida a abordar su vuelo.

Una mujer rubia anónima se volvió viral en las redes sociales, luego de pasearse por el aeropuerto de Estados Unidos vistiendo únicamente un bikini y una mascarilla.

El clip ya supera las miles de vistas y el curioso texto es otra de las cosas que ha llamado la atención.

“Cuando tienes una fiesta en la piscina al mediodía y un vuelo en Spirit Airlines para tomar a las 4:00PM”, dice la descripción que acompaña al material audiovisual.

El video compartió por medio de Instagram generó burla de los pasajeros en la aerolínea “Humans of Spirit Airlines”. Recordemos que dicha marca se le conoce como una aerolínea de costo muy bajo.

Y es que lo que más llamó la atención de los internautas, es que a la mujer se le ve caminando despreocupadamente por la terminal del aeropuerto. Lo anterior, mientras luce un pequeño traje de baño verde oliva y carga una mochila.

De acuerdo con el New York Post, no hay registro exacto de dónde se tomó este video. Y es que, pues un portavoz de Spirit dijo que el video viral no estaba verificado.

“El video podría haber sido tomado en cualquier momento o lugar y no tiene ninguna característica de identificación de ninguna aerolínea”, afirmó el portavoz.

Además, el personero agregó: “Esta cuanto a menudo atribuye fotos y videos a Spirit Airlines, pero no son nuestras”.

Mujer en bikini podría haber sido sancionada…

Sin embargo, si bien su atuendo diminuto puede dejar poco a la imaginación, todavía llevaba su cubrebocas para cumplir con los requerimientos.

La seguridad del Transporte anunció que en agosto los pasajeros que no llevaran cubrebocas, podrían ser multados. Las infracciones van desde los 250 dólares hasta los 1500.

Hay que resaltar que, en el contrato del transporte de la aerolínea se detalla que los pasajeros se les podría impedir subir a un avión si van “descalzos”.

O bien, la regla anterior aplica para pasajeros que llevan vestimenta ofensiva u lasciva.

