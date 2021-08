Más de 400 hombres agreden sexualmente a TikToker en plaza pública en Pakistán

El aberrante ataque contra la joven ha indignado a los usuarios de las redes sociales, por las lamentables imágenes.

Una tiktoker fue violentada sexualmente por una turba de hombres cuando se disponía a grabar un video en una plaza pública de Pakistán.

La mujer, identificadas como Ayesha, se encontraba grabando junto con otros seis amigos cerca de uno de los monumentos del lugar.

En un momento, sus agresores comenzaron a escalar el espacio donde ella se encontraba para alcanzarla y agredirla.

Yes All men All the 400 men are Culprit and RAPIST #minarepakistan

En el video de la agresión se ve cómo la mujer es tocada por diferentes hombres que se abalanzan sobre ella con la intención de tocarla.

El clip ha indignado a miles de usuarios en las redes sociales, quienes han manifestado su preocupación por dicha situación.

De acuerdo con el porta De10, algunas personas que pasaban por el lugar y vieron la agresión, intentaron ayudarla, pero se vieron rebasados por la turba.

Fue hasta que una guardia de seguridad abrió una puerta restringida y se pudieron resguardar.

Las autoridades paquistaníes anunciaron que comenzaron una carpeta de investigación por asalto y robo. Lo anterior, en contra de más de una decena de hombres y aseguraron que no perdonarían a nadie.

“Todas las personas involucradas en el vergonzoso y desgarrador incidente de la violación, están siendo identificadas”, tuiteó el primer ministro Usman Buzdar.

Asimismo, afirmó: “El personal de la Nadra está ocupado en el proceso de identificar a estar personas incluso en días festivos”.

Shocking beyond imagination!

400 men beating & tearing cloth of 1 tiktoker girl in #MinarePakistan

Girl screaming for help..Azaan going on in the background👇

These Vultures are no less than Talibanis. This is Naya Pakistan.@BJP4India @adeshguptabjp @SandeepfromBJP @Neiru1 pic.twitter.com/SWWm4ebdVd

— Raizada YVS (@yvs_raizada) August 18, 2021