Que el 4 de mayo te acompañe…

El Día de Star Wars fue instaurado por los fans hoy, 4 de mayo, y posteriormente se extendió por las redes sociales hasta ser conocido y celebrado en todo el mundo.

Hassan Monteleone, uno de los muchos seguidores en Guatemala, nos mostró su amplia colección dedicada a la saga galáctica creada por George Lucas, y nos compartió sus impresiones de cómo fue involucrándose.

“Star Wars significó para mí la posibilidad de creer que había vida fuera de este mundo en el momento en que vi el capítulo ‘Una nueva esperanza’ y vi las pirámides de Tikal me involucró en mi realidad de niño”, expresó.

“De ver naves volando por Tikal fue ‘wow, estamos en un universo de criaturas y magia’. Entonces es fantasía, imaginación y creer que no estamos solos en el mundo”, añadió. Para Monteleone, esta es una fecha en la que “te podés disfrazar, es el día en el que los fans nos alegramos de que esa historia exista y que siga creciendo”.

La celebración

Según explica la web oficial de Star Wars, una de las primeras alusiones a la fecha del 4 de mayo se produjo en Londres cuando, el 4 de mayo de 1979, el Partido Conservador británico publicó en el “London Evening News” un anuncio felicitando a Margaret Thatcher por haber ganado las elecciones y haberse convertido en primera ministra del Reino Unido.

“May the 4th be with you, Maggie. Congratulations” (“Que el día 4 te acompañe, Maggie” (diminutivo de Margaret). Felicidades).

La frase dio lugar a un juego de palabras entre la frase emblemática de Star Wars (“May the Force be with you”), el número 4 (fourth) y el mes de mayo (May).

Con la consolidación de internet y, con ello, la interacción de los fans de “La guerra de las galaxias” en todo el mundo, arraigó la idea de celebrar el 4 de mayo el Día de Star Wars desde el año 2011.

