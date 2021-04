MY WAY: La nueva fragancia de Giorgio Armani con compromiso por la sostenibilidad

La exclusiva firma italiana lanzó MY WAY, una fragancia que encapsula una nueva visión de la feminidad profunda y de espíritu libre, que además está diseñada con un compromiso por la sostenibilidad. ¡Conócela!

“Soy lo que vivo” es el concepto de la nueva fragancia MY WAY de Giorgio Armani. La exclusiva firma ha encapsulado una nueva visión de feminidad profunda y de espíritu libre en una declaración fuerte y singular que comunica la determinación de seguir el propio camino.

Como un ramo de flores blancas, MY WAY ofrece un brillante viaje olfativo con los mejores y más hermosos ingredientes de todo el mundo, mezclados con las técnicas más avanzadas. La nueva fragancia ya está disponible en Guatemala en Perfumerías Fetiche.

MY WAY: Una fragancia para una nueva generación

Con la introducción de MY WAY se desarrolla un nuevo capítulo cautivador dentro del mundo de las fragancias de Giorgio Armani. Es una fragancia para una nueva generación ya que encapsula la curiosidad y las conexiones, encarnadas por una mujer que busca experiencias que desafíen sus ideas preconcebidas y la lleven a un territorio nuevo e inexplorado; una mujer que busca formas significativas y auténticas de vincularse con los demás y de reinventarse y encontrarse a sí misma.

MY WAY es una fragancia floral contemporánea, brillante, moderna y femenina. Su aroma es cautivador y captura una nueva feminidad libre y elegante. Fue compuesta por el maestro perfumista Carlos Benaïm y el perfumista senior Bruno Jovanovic (IFF). El aroma de MY WAY evoca una fusión de culturas. Ambos perfumistas buscaron por todo el mundo los ingredientes más finos y hermosos para contar la historia de MY WAY y así llevar a los sentidos por un viaje olfativo.

“Creo que las experiencias enriquecedoras, capaces de generar un progreso real, se dan a través de los intercambios entre culturas”, afirma Giorgio Armani.

Notas de salida: Bergamota de Calabria, Italia, y azahar de Egipto. Una fusión que crea luminosidad.

Bergamota de Calabria, Italia, y azahar de Egipto. Una fusión que crea luminosidad. Notas de corazón: Tuberosa de la India con infusiones de distintos tipos de Jazmín de la India, para una sensación de feminidad.

Tuberosa de la India con infusiones de distintos tipos de Jazmín de la India, para una sensación de feminidad. Notas de fondo: Vainilla Bourbon Premium de Madagascar, madera de cedro de Virginia de EE. UU. Y almizcles blancos. Una base cálida para una fragancia que actúa como un talismán.

Un compromiso de sostenibilidad

Armani Beauty favorece el uso de ingredientes naturales de origen responsable para garantizar su sostenibilidad por medio de programas locales que apoyan a las comunidades desfavorecidas y económicamente vulnerables.

Este es el caso de la vainilla mezclada en la composición de MY WAY, la misma se obtiene de Madagascar y es elaborada exclusivamente para Armani Beauty. El proceso de producción de vainilla se controla muy de cerca, asegurando que sea consistentemente de la más alta calidad. Además, la fragancia está formulada con alcohol de origen vegetal, derivado de la remolacha francesa cultivada en condiciones agrícolas respetuosas con el medio ambiente.

El empaque de MY WAY hace una declaración elegante, tanto en su diseño como en su sostenibilidad. El frasco destaca por su sorprendente contraste entre las expresivas curvas de la tapa y las líneas elegantes y limpias del frasco. El atrevido frasco muestra el vibrante jugo rosa de MY WAY, cuyo color contrasta con el azul profundo de la parte superior. Diseñada como una piedra lisa de aspecto orgánico, la tapa está adornada con una banda dorada que le da un toque de oro lujoso. Un anillo dorado reluciente grabado con “Giorgio Armani” rodea la piedra, simbolizando un camino. Otro detalle refinado es el collar de tela azul alrededor del cuello de la botella, que hace un guiño a la herencia de alta costura de Giorgio Armani en este diseño elegante y atemporal. El frasco fue elaborado con un innovador sistema de recarga que se incorporará próximamente al mercado latinoamericano, como el comienzo de una nueva forma más sostenible de presentar una fragancia de lujo.

