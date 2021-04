Adria Arjona es la imagen de la nueva fragancia de Giorgio Armani

En una emotiva entrevista, la actriz e hija de Ricardo Arjona abrió su corazón y reveló detalles sobre su carrera, su forma de ver la vida y lo que significa para ella trabajar junto a esta prestigiosa marca.

Adria Arjona ha sabido abrirse las puertas a nivel mundial como actriz y modelo gracias a su talento, inteligencia y belleza. Ahora, la joven emprende un nuevo reto al ser elegida como imagen de MY WAY, la nueva fragancia de la exclusiva firma italiana Giorgio Armani.

La hija de Ricardo Arjona brindó una emotiva entrevista en la que explicó lo que significa para ella este nuevo proyecto e invitó a las mujeres a conocer MY WAY, una fragancia floral y contemporánea que ya está disponible en el país en Perfumerías Fetiche.

Adria Arjona: “Tienes una vida y tienes que hacerla a tu manera”

Eres mitad guatemalteca y mitad puertorriqueña – ¿Ha influenciado en tu manera de ver el mundo el tener raíces en dos culturas distintas?

¡Mucho! Siendo de Guatemala puedo vivir en un lugar como Los Ángeles y entender que estoy en una burbuja. Vivo en una burbuja y estoy al tanto de ello. Comprendo lo que está sucediendo en la política alrededor del mundo, lo que está sucediendo con el medio ambiente. Voy a Guatemala tres veces al año. Veo cómo vive la gente, cómo sufren, la diferencia en términos de poder económico y es el mismo caso en Puerto Rico. El clima nos ha afectado y ha destruido nuestra isla, pero con buen espíritu, paciencia, una buena carcajada y buena salsa, hemos unido a la isla de vuelta. Ser guatemalteca y puertorriqueña me ha ayudado a ver el mundo y entender que no todos estamos en esta pequeña burbuja.

¿Dónde dirías que perteneces en el mundo?

Siempre digo que pertenezco al mundo. Siempre he amado sumergirme en diferentes culturas y quedarme con lo que pueda de cada cultura con la cual me cruzo. Pertenezco en un set de grabación. Pertenezco donde quiera que estén Leslie Torres (mi madre) o Ricardo Arjona (mi padre). Ahí es donde pertenezco.

¿Qué te ha convertido en la mujer que eres hoy en día?

Las experiencias que he vivido me han convertido en lo que soy hoy en día, tanto positivas como negativas. Mis fracasos y mis luchas me han forjado. Me siento más fuerte y segura de mí misma cada vez que supero un obstáculo en mi vida. Me ha ayudado a aceptarme y estar orgullosa de quien soy.

Como mujer joven, ¿cuál es tu visión del mundo y cuáles son los retos y oportunidades para las mujeres de hoy en día?

El rol de una mujer hoy en día es ser 100% ella misma, sin buscar validación, ya sea de un hombre o de familiares, mientras redefine la palabra belleza, la definición de elegancia, la definición de lo que es una madre, de lo que es una hermana, de lo que es una mujer. Nos han puesto en esta situación de que tenemos que actuar o ser de cierta manera. Una mujer dueña de sí misma es lo más hermoso que hay en el mundo. Las mujeres hoy en día deben empezar a alardear más, porque tenemos mucho sobre qué alardear. Me gusta liderar por el ejemplo, y educar a las generaciones venideras es importante.

¿Qué dirías que es lo que más te empodera en la vida?

He sido empoderada, inspirada y motivada por muchas cosas diferentes en diferentes momentos de mi vida. Actuar y contar historias me empodera y he podido conocerme a través de mi profesión. Ayudar a otro siempre me empodera, me hace sentir afortunada y que todo lo que hago tiene un propósito. Ayudar a otras mujeres me empodera. Ver a mujeres de todo el mundo usar su voz y abrir puertas para generaciones venideras es demasiado empoderador. Ser valiente y hacer las cosas a mi manera me empodera.

¿Qué dirías es lo más valioso en la vida?

Realmente creo que una de las cosas que siempre podemos tener con nosotros, dondequiera que vayamos, son los recuerdos y la única manera de crear esos recuerdos es compartiendo con personas. Los viajes te permiten hacer esto porque creas momentos con personas distintas a ti, te retan y te hacen mejor persona, o te hacen cuestionarte cosas acerca de ti mismo que nunca hubieras conocido o cuestionado. Es bastante hermoso. Puedes quitarme lo que sea, pero no puedes quitarme lo que he vivido, y siento mucho orgullo por lo que he vivido, y lo que he enfrentado en la vida y lo que enfrentaré. Lo guardo en el corazón.

¿Cuál es tu visión de la belleza?

La belleza es algo complicado para mí de cierta manera, porque aquí estoy, siendo la imagen de una fragancia, y me veo de la manera que me veo, pero no hice nada por ello. Solo tengo dos padres que se conocieron y me crearon, y salí viéndome de la manera en que me veo. La belleza va más allá de lo físico. Es lo que reflejas desde el interior. Por eso estoy tan enamorada de los ojos de las personas. Basarse solo en lo físico es un gran error, pero tener algo más, tener esa chispa en los ojos, eso es hermoso. La belleza es una mujer o un hombre seguro, cómodo con sí mismo, quien no se disculpa por ser quien es. Me encanta ver a alguien que no se disculpa por ser quien es. Para mí, es tan difícil como hermoso. No es solo hermoso, pero toma mucha valentía, así que creo que la belleza que me gusta es la valiente.

¿Cuál es tu relación con los perfumes? ¿Ha evolucionado a través de los años?

Cuando era joven, mi sueño más grande antes de convertirme en actriz era crear el perfume más caro, y no decirle a nadie que el dinero recaudado iría a una fundación de mi escogencia. Así que mezclaba los perfumes de mi madre o mezclaba mis perfumes con los de mi padre. Nunca encontré un buen aroma y solo te puedes imaginar lo terrible que olían todos. El perfume ha sido algo que he amado mucho y me ha ayudado a conectar con la gente. Para mí es importante encontrar tu propio aroma, pienso que las personas te recuerdan por tu fragancia. A veces hueles algo que te recuerda a algo positivo o negativo. Amo los aromas.

¿Qué emociones provocan en ti las fragancias?

Huelo todo y me gusta oler todo. A veces es una virtud, pero una maldición también, porque me recuerda de los buenos y malos momentos. Lo uso mucho en la actuación también. Cada personaje que he interpretado tiene un aroma distinto, y encontrar los zapatos del personaje, encontrar el aroma del personaje es el viaje más hermoso cuando se crea un personaje. El aroma de alguien más te dice mucho acerca de quién es.

¿Cómo se siente haber sido escogida para encarnar MY WAY?

Recuerdo que estaba en mi cama cuando recibí la primera llamada. Luego me reuní con la marca en París. Fue una conversación muy linda, les dije lo que me gustaba, compartieron su historia y pienso que conectamos. Meses después, recibí una llamada de mi agente para confirmar la oportunidad y recuerdo haber silenciado mi teléfono porque estaba llorando. Miré a mi mama diciendo “Mamá, creo que soy la nueva cara de Armani.” Ver a mi mama orgullosa de mi es lo que más alegría me da, así que me hizo llorar mucho más. Me sentí honrada, muy emocionada, asustada y nerviosa. Solo quería embarcarme en este nuevo viaje. Lo que amo de Giorgio Armani es que cuando te escoge, automáticamente te dan la bienvenida a la familia. No es solo ser bienvenida a una marca, se siente como tener una gran familia italiana, la cual aún no conozco ni la mitad.

¿Qué tanto te identificas con el nombre de la fragancia?

Conecto mucho con la historia, con MY WAY. Pienso que el nombre es lo que más me impresionó, porque es algo que yo decía mucho. Siempre hago las cosas a mi manera y le molesta a las personas a mi alrededor, porque todo mundo me dice siempre cuál es la manera correcta. Ese nombre me llegó, pensé, ¿“Cómo lo saben?” ¿Cómo podrían saberlo? No tiene nada que ver conmigo, así que fue una hermosa coincidencia. Eres lo que vives y nadie tiene el poder de quitarte eso, y siento que es muy poderoso.

¿Qué evoca en ti el aroma de MY WAY y qué es lo que más te gusta de ella?

¡Es súper refrescante! Es floral y cítrica, y tiene un poco de vainilla también. El nombre es lo que más me gusta. Cuenta la historia de la fragancia. Cuenta la historia de esta mujer que conoce su camino, y tiene que ser a su manera, y espero que todas las mujeres piensen igual. Es mi manera, es lo que merezco. Está bien tener eso siempre en la cabeza: es A MI MANERA. No eres egoísta o egocéntrica, tienes una vida y tienes que hacerla a tu manera. Cuando aprendí acerca de la filosofía de la fragancia, se me puso la piel de gallina y me enamoré. Huele tan bien, nunca he olido algo parecido. Es única y atemporal.

¿La fragancia te hizo experimentar algo en particular la primera vez que la probaste?

Fue muy emocional el oler la fragancia por primera vez porque me recordó a las personas más felices que conozco – mi abuela- su vibra y energía. Ella tenía un apartamento al frente de la playa en Puerto Rico. Tenía unos dos años y recuerdo la brisa y la arena. Mi abuela es muy alegre, siempre sonriente, siempre bailando, y siempre con un chiste en la punta de la lengua. Todavía es muy jovial, como si tuviera veinte años todavía. Por eso es una fragancia feliz. Rara vez tenemos sorpresas en la vida y olerla fue como un regalo.

¿Cuándo la usarías?

La usaría en el invierno, en el verano, en el otoño, en la primavera. Es fresca, es limpia y me encanta cualquier aroma que me haga sentir así.

¿Cómo te hizo sentir el conocer que MY WAY es un lanzamiento completamente comprometido con el medio ambiente?

Me siento muy afortunada con MY WAY, con el concepto y con el significado detrás de la fragancia, y el aspecto de sostenibilidad del mismo. Fue un match perfecto, una conexión fácil y es de lo que trata el perfume. Es acerca de las conexiones, y tuve esta conexión magnética con el proyecto y me siento muy afortunada. En cuanto al cambio climático, muchas compañías están viendo que pueden tener los mayores impactos en términos de huella de carbono. Armani Beauty está tratando de neutralizar su huella de carbono con MY WAY, y me parece super motivador, no solo para esta fragancia, sino para el mundo de las fragancias. Necesitamos una compañía que esté tratando de hacer ese impacto y que se interese y sea consciente de él.

Me siento muy afortunada de ser parte de la primera fragancia que será neutra en carbono. Es asombroso. MY WAY tiene dos ingredientes naturales muy especiales: nardo de la India y vainilla de Madagascar. Lo que amo de ser parte de esta historia es que no toman la vainilla de la comunidad, dicen adiós, y producen este perfume para generar dinero. Realmente están cuidando de la comunidad en Madagascar y yo también me he comprometido por varios años a esta comunidad. Genera empleo en la comunidad y te permite ayudar directamente a la fuente. Es algo que, como generación joven, nos importa. Nos importa de dónde vienen nuestros materiales. Nos importa dónde comemos, o de donde viene lo que colocamos en nuestro cuerpo. Amo que Armani está ayudando a un grupo de personas. Y lo mejor es que solo es el comienzo. Armani Beauty está tomando el primer paso en lo que parece ser un largo viaje de sostenibilidad, y me siento muy honrada de ser parte de ello, ya que tienen un plan para que todos sus productos sean sostenibles.

¿Piensas que te estás convirtiendo en una voz para las mujeres latinas?

No sé si voy a ser una voz, pero creo que los estereotipos están construidos en la ignorancia de la gente. Si no viajas, si no expandes tus horizontes, te conviertes en alguien ignorante. Si no puedes viajar, lee, sal de las redes sociales, mira películas, expande tus conocimientos. Por eso los estereotipos están casi tatuados en las mujeres Latinas. Pienso que culturalmente somos tan diferentes, pero eso no significa que así nos sentimos por dentro. Si vas a España, a Puerto Rico, a Guatemala, a Argentina, a Perú, vas a ver a mujeres que trabajan, que son madres, que han sufrido. Es mucho más fácil ser mujer en Estados Unidos que en Latinoamérica, así que sí, quiero romper esos estereotipos. Quiero mostrar a las mujeres que conozco, que no veo representadas en las películas. Siento que el mundo no ha tenido una introducción a lo que es ser hispano, y pienso que ya es tiempo.

¿Como describirías a la mujer Armani?

Creo que una mujer Armani se siente cómoda en su propia piel. Una mujer que no se siente apenada por sus fallas y virtudes. Una mujer que siempre está evolucionando. Una mujer que nunca se conforma. Una mujer amable. Una mujer Armani es una mujer.

