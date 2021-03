Mayra Gabriel: “Las tragedias son oportunidades de crecimiento”

La escritora guatemalteca nos abre las puertas de su corazón para contarnos más detalles de su libro "Jueves con Mayra", cuya primera edición ha tenido un gran éxito.

Desde hace más de año y medio, Publinews comparte una columna escrita por la licenciada Mayra Gabriel, que sale publicada cada jueves.

Todos estos escritos, más unos anteriores, fueron el motivo de lanzar su libro “Jueves con Mayra”, una recopilación de frases, sentimientos y pensamientos sobre la “montaña rusa” de la vida.

Un secuestro, la pérdida de un hijo, una traición, la muerte de seres cercanos y otras pruebas inesperadas, fueron haciéndola una mujer serena, con la templanza necesaria para sobreponerse al dolor, y con la valentía suficiente.

Hoy, ella nos abre las puertas de su corazón para contarnos más detalles de su libro, cuya primera edición ha tenido un gran éxito y está próxima a lanzar la segunda.

En palabras de la escritora:

Cada jueves nos comparte una columna con escritos íntimos y muy humanos, mismos que reúne en “Jueves con Mayra”, ¿por qué hacer está recopilación?

Mi editora Ligia García comenzó a leer mis escritos y me dijo que era material para un libro, entonces fui madurando la idea y escogí los que más disfrutaban los lectores y colocarlos en el libro.

También agregué unos que no habían sido publicados y que me parecían importantes y que deseaba compartir.

¿Cuál fue su principal motivación para lanzar este libro?

Ayudar a las personas a que se encuentren y que sepan que es importante tomar conciencia y tener coraje de levantarse de experiencias difíciles.

¿Considera que este libro es igual de íntimo que sus columnas?

Totalmente, porque yo abro mi alma y mi corazón para contar las situaciones complicadas que he vivido.

¿Por qué decidió compartirlo al mundo?

Por todo el aprendizaje que he tenido. Estoy consiente de mi primera experiencia fuerte, que fue la perdida de mi hijo y el secuestro; esto me hizo comprender que todo lo que nos sucede debemos compartirlo, no quedarnos con nada.

Nos llama la atención la fe que expresa en sus escritos, ¿nos puede contar al respecto?

Considero tener una íntima relación con Dios y que siento que Él me dicta o me dice palabras que poco a poco he ido a prendiendo a hacerle caso.

Este libro ha resultado inspirador en medio de la crisis que vivimos por la pandemia, ¿usted cree que ayuda a mantener esa actitud positiva para superar momentos difíciles sin huir de la realidad?

Pienso que Dios preparó todo el camino para que el libro fuera publicado en este momento, porque la mayoría de escritos no son actuales. Yo empecé escribiendo mis pensamientos en 1994, pero hasta ahora decidí sacarlos a la luz.

¿Qué fue lo más difícil de escribir en el libro?

Sacar el dolor que llevamos por dentro y plasmarlo en papel

“La vida siempre nos está dando oportunidades continuamente, que no hay tragedias sino oportunidades de crecimiento y que tenemos que ser capaces de cambiar ese chip y comprender que todo obra para bien”, Mayra Gabriel.

El libro lo pueden adquirir en DE Museo o en su sitio web: www.mayragabriel.com

