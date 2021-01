Jennifer López da sorpresa y comienza desvestirse en insinuante video

La cantante celebró de una manera muy candente el lanzamiento de su exitoso disco “JLo”.

Hace 20 años Jennifer López lanzó al mercado su segundo álbum titulado JLo, y con ese motivo decidió dar una sorpresa a sus seguidores de Instagram.

La artista publicó un insinuante video en el que recrea las últimas escenas del videoclip de su canción “Love Don’t Cost a Thing”.

En el material audiovisual de dicha canción se quita poco a poco la ropa caminando por la playa.

Solo que en aquella ocasión, López se despojó de su abrigo y sus lentes oscuros, pero al final se dejó una camiseta.

En otra fotografía de la “Diva del Bronx” lució su abdomen con ese sensual atuendo, escribiendo un mensaje de agradecimiento a sus seguidores.

“Mientras reflexiono en el hecho de que es el 20 aniversario de JLo, solo quería decir gracias a todos ustedes por estar conmigo”, enfatizó la también actriz.

Además, agregó: “Siempre me han querido y apoyado en las buenas y en las malas. Muchas gracias por todo el amor durante los últimos 20 años”.

En las últimas semanas, la cantante nacida en New York un 24 de julio de 1969 se ha convertido en el centro de atención de los medios y redes sociales.

Y es que por medio de su cuenta oficial de Instagram. Jennifer ha compartido una infinidad de sensuales imágenes.

En una de las últimas aparece enfundada en una ajustada calzoneta en color verde, la cual acentuaba su espectacular figura.

La importante presentación de Jennifer López…

Fue hace tan solo unos días atrás, cuando la empresaria formó parte de una importante evento realizado en Estados Unidos.

Se trata de la investidura del nuevo presidente Joe Biden en donde sorprendió con un poderoso mensaje en español.

“Una nación bajo Dios, invisible, con libertad y justicia para todos”, dijo la intérprete de canciones como “If You Had My Love”, “Love Don’t Cost a Thing” y “Waiting fot Toninght”.

