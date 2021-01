¿Y la ropa interior? La foto indiscreta de Kim Kardashian en medias transparentes

Kim Kardashian sigue causando polémica, ahora lo hace con una fotografía que deja al descubierto sus atributos.

El nombre de Kim Kardashian ha ocupado los principales titulares de los medios en los últimos días.

Y es que recientemente se conoció que la famosa socialité estaría por finalizar su matrimonio con Kanye West.

Según Page Six, la pareja mantiene el secreto bajo siete llaves, pero el divorcio es un hecho.

Incluso, se sabe que Kim contrató a Laura Wasser, abogada que ya representó a varios famosos en sus respectivos divorcios.

Según el sitio estadounidense, hay otros indicios que apuntan que el tambaleante matrimonio está transitando sus últimos días.

Por un lado, la modelo de 40 años no estuvo usando su anillo de boda. Mientras que el rapero pasó las fiestas de fin de año en su rancho.

De acuerdo al reporte, lo que llevó a la ruptura, es el diferente momento profesional y emocional que vive la pareja.

Y mientras muchas famosas se alejan de sus redes sociales cuando atraviesan por una crisis matrimonial, Kim ha seguido con su ética de trabajo.

La atrevida publicación de Kim Kardashian…

Y es que a pesar de estar separada de Kanye West, la modelo mostró lo que será su próximo lanzamiento en su línea SKIMS.

En su más reciente publicación en Instagram, Kardashian dejó ver su imponente armario, usando únicamente unos pantimedias con un top color negro.

En la colección de imágenes se puede ver a la estrella de “Keeping Up with The Kardashian” posando de una manera muy sensual.

En la segunda postal se puede apreciar a la estrella estadounidense enfundada en un look en color nude.

La publicación llegó acompañada con un texto que hace alusión al lanzamiento de sus nuevos productos.

En cuestión de tan solo dos horas, la publicación ya superaba los más de dos millones de likes.

El apoyo por parte de sus fans no ha faltado y varios se han expresado a su favor.

