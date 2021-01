El bikinazo hot de año nuevo de Jennifer López del que todos hablan

La artista asombró con su espectacular figura al posar en un diminuto bikini en color rojo pasión.

Jennifer López nos sigue demostrando que ha decidido empezar el año nuevo con la mejor actitud.

Primero, la artista compartió una fotografía en la que aparece enfundada en un sexy atuendo deportivo.

Su relajado look le hizo ganar cientos de halagos y comentarios en el que la felicitaron por estar siempre activa.

Horas, después, la artista decidió colgar un video con el que dejó a muchos de sus fans con la boca abierta.

Para dicho material audiovisual, la intérprete decidió utilizar un bikini en color rojo pasión.

Su look lo complementó con una salida de baño, el cual dejaba al descubierto la espectacular figura que posee la artista de 51 años.

Hasta el momento, la publicación sobrepasaba los más de cuatro millones de likes, además de cientos de halagos para la “Diva del Bronx”.

Actualmente, la prometida de Álex Rodríguez suma los más de 137 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Jennifer López a punto de quedarse sin boda…

Dentro del perfil de la intérprete de canciones como “On The Floor”, “If You Had My Love” y “Dance Again”, encontramos todo tipo de fotografías.

Para cerrar con broce de oro el 2020, la también actriz compartió un clip en el que se muestra como luce sin una gota de maquillaje.

El avance del coronavirus ha afectado todo a su paso e incluso obligó a posponer los planes de matrimonio de Jennifer López y Alex Rodríguez, una de las bodas más esperadas de 2020.

A pesar de que durante los últimos días se han mostrado más unidos que nunca durante la cuarentena, declaró recientemente que su enlace matrimonial fue cancelado y no sabe cuándo podrá reanudar los trámites.

“Lo afectó un poco, entonces veremos qué pasa ahora. Honestamente, realmente no se qué va a pasar ahora en lo que respecta a las fechas o algo así”, dijo López.

