Rihanna presume su boody en escandalosa lencería

La cantante de Barbados dejó a sus fanáticos con la boca abierta con la imagen que colgó en Instagram.

A pesar de estar alejada de los reflectores en los últimos años, Rihanna sigue sorprendiendo a sus fanáticos en las redes sociales.

Todo parece indicar que la cantante es incansable, y es que además de estar grabando su nuevo álbum, también se ha involucrado en la promoción de su línea de lencería.

Savage x Fenty, es el nombre de la marca de ropa que tiene Rihanna, la cual ha sido un éxito rotundo a nivel mundial.

En su faceta como modelo, la cantante ha compartido una infinidad de imágenes de las diferentes prendas de su marca.

En múltiples ocasiones la hemos visto luciendo sus exuberantes atributos en sensuales conjuntos de lencería.

Anteriormente, posó en unos sexys pantys estampados a juego con un sostén de color azul, medias y guantes de látex blanco.

Asimismo, el pasado 26 de diciembre lanzó Fenty Skin, una línea para el cuidado de la piel que de inmediato tuvo muy buena aceptación.

La candente foto de Rihanna…

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de sus redes sociales, fue una candente fotografía que compartió en la que aparece mostrando de más.

En la postal, Riri, como también se le conoce, luce un conjunto de lencería de cerezas, el cual deja al descubierto su descomunal booty.

Actualmente, la intérprete de canciones como “Love on the Brain”, “Take a Bow” y “We Found Love”, supera lo más de 88 millones de seguidores en Instagram.

Fue hace tan solo unos días atrás, cuando Rihanna anunció que lanzará un nuevo proyecto relacionado con el mundo culinario.

Según The Sun, la artista planea incursionar en el mundo de la cocina. Aunque aún no se sabe la fecha del proyecto, lo cierto es que la cantante de Barbados planea lanzar un propio libro de recetas caribeñas, haciendo honor a su tierra natal.

En el libro, la intérprete compartirá sus mejores recetas y tips.

(Visited 55 times, 55 visits today)