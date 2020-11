¡De la India a Guatemala! Annapurna abre sus puertas en el país

El nuevo restaurante Annapurna busca que los guatemaltecos puedan viajar a la India por medio de la gastronomía con un menú preparado por cocineros que son originarios de ese país.

Un novedoso concepto de arte culinario llegó a Guatemala. Se trata de Annapurna, un nuevo restaurante que ofrece gastronomía tradicional de la India. Además, este es el primero de su tipo que cuenta con la modalidad tipo buffet y en el que todos sus cocineros son originarios de la India.

Vijay Bhardwaj, chef ejecutivo y cofundador de Annapurna, diseñó el menú del restaurante para que los comensales puedan viajar a la India a través de los diferentes platillos y bebidas.

Abre sus puertas en Guatemala

El restaurante está ubicado en Paseo Cayalá y busca ofrecer un concepto diferente para los amantes de la gastronomía, principalmente para quienes buscan una auténtica cocina de la India.

Annapurna es la combinación de dos palabras: Anna, que significa comida, y purna, que significa lleno completamente. El logo es un avatar de la diosa Parvati, quien es la diosa de la comida y la cocina.

“Buscamos seguir la enseñanza de la Diosa Annapurna Devi que nos dice que toda la comida debe ser cocinada con espíritu de santidad. Trayendo los sabores de la India y su autenticidad a Guatemala, creando la oportunidad de probar las bendiciones prometidas de Annapurna”, indica Vijay Bhardwaj.

El menú cuenta con comida de toda la República India, empezando por los más fríos estados Jammu y Kashmir, de donde viene el platillo “Rogan Josh”; hasta Kerala del Sur, de donde vienen los platillos “Fish & Prawn Curry”.

La experiencia de un buffet tipo “all you can eat” (todo lo que puedas comer) de los fines de semana le permite a los comensales e invitados disfrutar de todos sus aperitivos favoritos en una parrilla en la mesa y luego iniciar con el buffet con los platos fuertes. Estos platillos salen de cocina para servir en mesa, respetando la modalidad “all you can eat”. El chef selecciona cada día 5 platillos disponibles y los clientes pueden seleccionar los que deseen.

