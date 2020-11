Juan Carlos Eggenberger, presidente de Teletón: “Lo que uno siempre da, regresa”

El presidente de Teletón nos habla sobre lo complicado que ha sido la 34 edición de la Teletón, sin embargo guardan un panorama esperanzador para Fundabiem.

Lo que parecía ser algo imposible de realizar, está a unas cuantas horas de convertirse en un hecho histórico para el país, y estamos hablando de la 34 edición de la Teletón, que se estará llevando a cabo este fin de semana.

En medio de la crisis que se atraviesa por la pandemia del coronavirus, la fiesta del corazón se celebrará con el fin de recaudar fondos para que los centros de rehabilitación de Fundabiem sigan funcionando.

Contra viendo y marea, Juan Carlos Eggenberger nos habló del panorama esperanzador que guardan para este fin de semana.

La entrevista con el presidente de Teletón…

¿Cuál ha sido el reto más grande la 34 edición?

Desde ya estamos muy entusiasmados y expectantes de lo que pueda suceder con la 34 edición. Esta será una Teletón que se llevará en un contexto atípico, este ha año ha sido muy especial y particular, lamentablemente no en lo positivo. La Teletón ha tenido que adecuarse a la realidad. Teníamos contemplado realizar el evento en junio; empezamos el 2020 con mucha emoción, arrancamos trabajando y planificando, pero al final del día no se pudo realizar como habíamos pensado.

Sin embargo, se vino la posibilidad de hacer el evento. Este año vamos a tener un esfuerzo televisivo como nunca: El talento, la infraestructura, entre muchas otras cosas.

Hace unos días se vino la tormenta Eta, obviamente, nosotros como institución no podíamos suspender una vez más la Teletón, por lo que nos vimos en la necesidad de recabar tanto recursos para Fundabiem como para los sobrevivientes del fenómeno natural.

Este año se tomó la decisión histórica de hacer una alianza con el comité de emergencia del Club Rotario Guatemala. Va a ser una Teletón atípica, diferente, pero muy emocionante porque nos plantea un reto total y absolutamente desconocido para nosotros.

Este año no hay meta de recaudación, ¿que expectativa tiene en torno a este tema?

No tenemos una meta de recaudación, pero eso no quiere decir que no tenemos necesidad. La expectativa considera la situación que estamos viviendo porque es complicada y no nos invita a ser muy positivos en cuanto al resultado económico. Pero hemos visto los ejemplos de otras teletones de otros países como en Chile, El Salvador y México donde los resultados han sido buenos.

No queremos poner esa carga sobre el proyecto y esperamos que la gente nos pueda aportar lo que puedan. Sabemos que este ha sido un año complicado y no queremos poner presión. Vamos a lanzar el programa, la invitación y ojalá la gente pueda responder en la medida de sus posibilidades, claro, tenemos presión interna.

El mensaje para todos los guatemaltecos…

¿Cuál es su mensaje para todos aquellos guatemaltecos que aún están pensando o nunca han donado?

Es un mensaje de participación, de llamado a la conciencia. Yo he escuchado muchas historias de gente que está pasando un momento difícil, de familias que se han quedado sin trabajo, nos ha tocado un año muy completo. Pero hay familias que la están pasando un poco pero, al final del día tenemos que entender que la sociedad en la que vivimos es una construcción colectiva, es una responsabilidad de todos. Lo que uno siempre da, regresa y eso lo hemos visto a lo largo de los 33 años que tiene la Teletón. Hacemos un llamado a la solidaridad.

En medio de la crisis derivada de la pandemia del COVID-19, ¿cómo ve el panorama de Fundabiem?

Yo lo veo esperanzado, es una instrucción que ha trascendido con el tiempo, sin el aporte y el acompañamiento de la ciudadanía no habría podido nacer y desarrollarse. Es una institución que pertenece al pueblo de Guatemala, tiene sus frutos visibles y ha servido a más de 500 mil guatemaltecos.

Fundabiem no tiene un fondo patrimonial, ni ahorros y estamos en una situación critica, pero escogemos pensar en positivo. A los 215 colaboradores que tenemos no hemos dejado de pagarles y no hemos prescindido de nadie.

A nivel personal, ¿qué satisfacción le ha dejado ser el presidente de Teletón por tantos años?

Es una satisfacción enorme que me ha permitido ver de primera fila lo que es el amor, el esfuerzo colectivo, sumar voluntad en favor de una causa. Yo he sido un afortunado, además de que he tenido la oportunidad de hacer una pequeña diferencia en la vida de una persona. A nivel personal ha sido una etapa de crecimiento y bendición. Me ha permitido ver lo mejo del ser humano.

