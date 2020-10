Kim Kardashian comparte sugerentes fotos en bikini color nude

Cada vez son más las famosas para las que la edad ya es simplemente un número, y es que a sus 40 años, lucen espectaculares, tal es el caso de Kim Kardashian.

Recordemos que fue hace tan solo unos días atrás cuando la modelo festejó por todo lo alto su cumpleaños.

Para presumir su estupenda figura, la esposa de Kanye West publicó en su cuenta de Instagram cuatro fotografías en las que aparece en el mar.

En las postales se puede ver a Kim enfundada en un microbikini color nude, con el que expuso sus espectaculares curvas.

La publicación llegó con el fin de demostrar que sigue celebraron la llegada de sus cuarenta. “Estos son los 40”, dice el texto que acompaña el post.

En cuestión de una hora, las fotos de Kardashian alcanzaron los más de tres millones de likes.

Recordemos que Kim es una de las figuras más seguidas en Instagram, y a pesar de la pandemia de Covid-19 tuvo una gran fiesta de cumpleaños, organizada por su mamá y sus hermanas.

El cumpleaños número 40 de Kim Kardashian

Fue por medio del canal E! Entertainmet Television, en la que se mostraron todos los detalles de la celebración de la socialité.

“Todo lo que puede decir es: Wow. Mi mamá y mis hermanas me dieron la fiesta sorpresa más épica, que fue muy especial en mi corazón”, enfatizó la famosa influencer.

Además, la modelo compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes de la celebración en donde se recrearon todos sus cumpleaños especiales a lo largo de su vida.

“Recrearon el club nocturno Tao, donde pasé mis 30 años celebrando mi fiesta. Estaba el mismo auto que recibí a mis 16 años. Siempre estará agradecida con mi familia”, puntualizo Kardashian.

Recordemos que fue hace unas semanas atrás cuando se dio a conocer que el reality “Keeping Up with the Kardashian” estaría llegando a su final.