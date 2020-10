View this post on Instagram

Hoy en el día mundial de la Paz, quiero compartirles Mi momento de paz, que es en mi casa, rodeada de mi familia que amo mucho y de la naturaleza. Celebremos juntos este día tan especial y cuéntenme cual es su momento de paz? Los leo 😘💛💛💛 @liptonicetea_gt @peaceoneday_official #maketeatimepeacetime #liptonicetea #peaceoneday