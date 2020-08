Ivy Queen sorprende al posar en diminuto bikini a sus casi 49 años

View this post on Instagram

Porque él sabe que está potra es de paso fino y a lo adivino le llegué con la crin color azabache para volverlo loco de una!! Siempre feliz nunca infeliz Siempre caballota nunca Pony Su talismán, su perpetua, su dolor de cabeza! Lo mío es torturar mi cielas!! Att: Su CuarenQueen